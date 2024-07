La MLS puede ser la llave del fichaje de Mamardashvili por el Bayern

Con la participación de Georgia ya concluida en la Eurocopa, Mamardashvili se encuentra en su periodo vacacional antes de incorporarse a la pretemporada del Valencia. El guardameta internacional es el mayor activo de la plantilla blanquinegra con un valor de mercado que se ha disparado tras su sensacional desempeño en el campeonato europeo. Con el Newcastle ya fuera de la carrera por hacerse con el cancerbero valencianista, no son tantos los equipos que puedan acometer un traspaso de ese calibre.

Uno de esos equipos es el Bayern de Múnich, que ya intentó su fichaje como el propio Giorgi reconoció en el pasado, y que no llegó a darse al no llegar el club bávaro a las pretensiones del Valencia. "Mi transferencia al Bayern de Múnich estuvo a punto de concretarse el verano pasado. Mi agente viajó con mi padre a Múnich para buscar un apartamento. Pero, hasta donde yo sé, al final se negaron a pagar 35 millones por mí", aseguró.

Sin embargo, tras el partido ante España el portero cerró la puerta del conjunto alemán, siempre y cuando fuese a ser el suplente de Neuer. "El Bayern sigue teniendo al mejor portero del mundo. Por lo tanto, actualmente no es posible ir allí. Solo iría allí si voy a jugar. Si no juego, entonces no", afirmó tajantemente.

Las palabras de Neuer que lo pueden cambiar todo

El guardameta y capitán de Alemania en la Eurocopa habló en la previa del choque de cuartos ante España en el medio alemán WELT Sport, y habló sobre su futuro y un posible cambio de aires: "La MLS sería una opción. Hablé al respecto con Bastian Schweinsteiger, que jugaba allí. Pero hay que pensarlo detenidamente. También porque allí juegan mucho en césped artificial, lo que no es ideal para un portero".

Ya pudo haber ido en el pasado, y ofertas y consultas "siempre he tenido", pero nunca dio el paso porque "el FC Bayern era el mejor lugar para mí por el ambiente y la plantilla", además de dar portazo a un posible destino exótico en Oriente. "No me mudaría a Arabia Saudita ni a Catar".