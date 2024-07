Mosquera: «El objetivo en los Juegos será llevarnos el oro»

Cristhian Mosquera se encuentra a solo 20 días del debut en unos Juegos Olímpicos. Próximamente, el seleccionador, Santi Denia, ofrecerá la lista definitiva de 18 convocados tras los últimos cuatro descartes. No obstante, el central del Valencia CF se perfila como uno de los fijos en el equipo olímpico español que en París tratará de colgarse el oro y superar la plata de hace tres años en Tokio. «El objetivo será llevarnos el oro, esa es la idea que tenemos en mente, la de ir con todo a los Juegos y ganarlos», afirma el hispano-colombiano en declaraciones a la agencia EFE.

Desde inicios del mes de julio, tanto Mosquera como Diego López, el otro valencianista entre los 22 citados en la prelista, la Selección sub-23 se entrena en Las Rozas preparando la competición, que arranca con el partido de fase de grupos ante Uzbekistán del 24 de julio en el Parque de los Príncipes de París. Entre sesión y sesión, así pasa el tiempo el equipo: «Ahora, en estos primeros días, estamos entrenando bastante intenso, descansar, sobre todo (ríe). Pero también jugar a la Play, a las cartas, llamamos a los familiares y a los amigos».

En el mes de marzo, el defensa valencianista apostó por España, pese al ofrecimiento de un camino más rápido hacia la absoluta con Colombia, el país de nacimiento de sus padres. Denia cuenta con él desde la sub-19 y ha pasado informes excelentes a Luis de la Fuente. «Al final, llevo un proceso con la selección española y le estoy muy agradecido a la Selección. Estoy aquí y muy contento de que el seleccionador cuente conmigo», indica Mosquera, que valora como Denia le sigue de cerca. «Nos da muchos consejos, nos habla mucho y ns ayuda a los defensas porque tiene mucha experiencia. A mí no me pilló la época de verlo jugar, pero sí sé que fue un gran central».

En lo referente a los Juegos Olímpicos, Mosquera admite que «no» tiene muchos recuerdos más allá de los que «han compartido compañeros como Eric García, que estuvo en Tokio», donde España cayó en la final frente a Brasil (2-1). «Es una experiencia que todo jugador quiere vivir, a ver si puedo estar en la lista definitiva...», agrega el jugador que, aunque con muchas opciones de estar entre los 18 finales, sigue expectante.

Valoración de la temporada en el Valencia

En lo referente al Valencia, el defensa dice que el equipo cumplió con las expectativas y esta temporada confía «repetirlo». Además, Mosquera responde afirmativamente a la pregunta de si piensa en regresar al Valencia CF tras los Juegos: «Sí, así es. Ahora estoy centrado en París 2024 y cuando vuelva en prepararme para el inicio de la Liga».

En esos Juegos de París, Mosquera podría cruzarse con uno de sus ídolos, el jugador de los Celtics, Jayson Tatum. El hoy central del Valencia admite que de niño él «era más de baloncesto». «Un día por cosas de la vida me tocó jugar un partido de fútbol con mi primo, se me dio bien, me gustó y para adelante», desvela el futbolista de 20 años.