Parejo se hace una foto... ¡con una bandera de 'Lim Go Home'!

Es indudable que la relación de Dani Parejo con Meriton, sobre todo con Anil Murthy, no es la mejor después de su abrupta salida del Valencia, por la que se marchó gratis al Villarreal antes de empezar la pretemporada. No le querían ni ver por Paterna y el jugador tuvo que hacer las maletas como capitán del Valencia, tras haber podido marcharse a otros equipos temporadas atrás en los mejores años de su carrera. Finalmente su destino fue el Villarreal. El centrocampista se despidió de la afición entre lágrimas en un vídeo dese su casa, ya que el club no le hizo rueda de prensa de despedida, en el que aseguró que no quería marcharse del Valencia, "pero no pudo ser".

El capitán de un Valencia ganador fue obligado a salir por la puerta de atrás y tuvo que sufrir constantes faltas de respeto o 'despistes' de la propiedad, como que quitasen su foto de Mestalla en las imágenes de la Copa del Rey de 2019, o que no se le felicitara por su cumpleaños como se hace con la gran parte de futbolistas que vistieron la elástica blanquinegra.

Pues años más tarde, en Stuttgart, el centrocampista ha posado con uno de los símbolos de resistencia contra Meriton. Una bandera de 'Lim Go Home' que portaba un valencianista desplazado en Alemania para apoyar a la Selección.

Y es que Parejo también ha aprovechado sus vacaciones para desplazarse a Alemania con su familia para apoyar a la Roja en el duelo de cuartos de final.

"Que bote Parejo", cantaba un grupo de aficionados que se le cruzó, antes de que comentase para Relevo que "venimos con la familia a vivir una experiencia, creo que inolvidable, sobre todo para mis hijos". Su pronóstico para el partido: 2-1 para España.