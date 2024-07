Mir bloquea ofertas y busca una solución con el Sevilla

Rafa Mir busca una solución con el Sevilla para convertirse en jugador del Valencia en los próximos días. El delantero ha dejado atrás la tensión del fin de semana y ha retomado los contactos con la entidad hispalense para alcanzar un acuerdo y firmar definitivamente su cesión a la entidad de Mestalla. El jugador y el club negocian las condiciones de su salida para acabar de cerrar una operación pactada desde la semana pasada por todas las tres partes. El único fleco por resolver sigue siendo el 10% que pide el futbolista sobre la opción de compra de 5 millones de euros estipulada en su futuro contrato. Un porcentaje que el Sevilla niega ahora, pero que estaba dispuesto a asumir durante las negociaciones cuando la opción de compra era de 6 millones.

Rafa y el Sevilla están condenados a entenderse después de las dos últimas operaciones frustradas que acabaron con el jugador en la grada durante toda la segunda vuelta de la temporada pasada. A pesar de esta diferencia económica, el delantero sigue siendo optimista porque considera que es una operación que beneficia a todas las partes: el Sevilla reduce su masa salarial y se desprende de un jugador que no entra en los planes de García Pimienta, el Valencia refuerza el ataque con la primera opción de Rubén Baraja y el delantero cumple su sueño de jugar en el primer equipo del Valencia como tanto persiguió desde su paso por las categorías inferiores. Para Rafa, es cuestión de tiempo desbloquear su salida.

El jugador está tranquilo a pesar del último contratiempo que está retrasando la operación. El murciano continúa en contacto con el Valencia y su único pensamiento es incorporarse a las órdenes del Pipo cuanto antes. El Valencia es su primera y única opción. La prueba es que el jugador ha bloqueado el resto ofertas que tenía encima de la mesa y está parando el interés de otros clubes que vuelven a llamar a su puerta ante el frenazo de la operación. Para Rafa Mir ahora mismo solo existe el Valencia.

El fichaje de Rafa Mir por el Valencia se está convirtiendo en un nuevo culebrón. Lo bueno para el futbolista es que se la operación se está desarrollando a principios del mes de julio y no ‘in extremis’ a finales de agosto o de enero (mercado de invierno) como en las dos últimas intentonas fallidas. El jugador comunicó desde sus primeras conversaciones con el Valencia que esta vez no estaba dispuesto a esperar hasta última hora poniendo en riesgo su temporada como el año pasado. Rafa Mir ha vivido toda la segunda vuelta del campeonato en la grada. No juega desde el 28 de enero contra Osasuna en el Sánchez Pizjuán. Hace ya cinco meses.

Rioja arranca en Vitoria

El extremo del Alavés Luis Rioja se incorporó ayer a la pretemporada del equipo a la espera de que se revuelva su fichaje por el Valencia.

