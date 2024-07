Pedro López: " Los jugadores han sido muy profesionales durante las vacaciones"

Pedro López ha sido el protagonista de L'Informatiu de VCF Radio. El responsable de los Servicios Médicos del Valencia CF ha analizado el regreso del equipo a los entrenamientos en la Ciutat Esportiva de Paterna tras las pruebas médicas y de esfuerzo. López también ha comentado la situación de los lesionados de larga duración y su evolución.

Respecto a la vuelta del equipo a los entrenamientos, el Dr. López ha destacado la profesionalidad del equipo y el buen estado de forma con el que han vuelto del período vacacional. “Cada vez los jugadores ya vienen más formados desde la Academia VCF. Tenemos un trabajo previo de formación, profesionalidad, de saber lo que tienen que comer, cuáles son los tiempos de descanso… todo eso lo van aprendiendo e interiorizando. Se cuidan mucho y eso es un trabajo que se lleva desde la base”, afirmaba López.

El responsable de los Servicios Médicos del club también explicaba las diferentes pruebas que se llevan a cabo durante el inicio de la temporada: "Primero, hacemos una prueba médica donde los médicos hacemos una primera valoración de cómo han venido e incluso hacemos una ecografía de control para ver algunos parámetros y las analíticas. Dentro de esa parte médica, también hacemos una parte cardiológica, es un tema de salud muy importante el ver cómo está su corazón. Hacemos una prueba de esfuerzo para ver de dónde partimos para ver sus rendimientos, umbrales aeróbicos y anaeróbicos… Luego, pasan también una parte de valoración de fisioterapia y readaptación donde valoramos los recorridos articulares, fuerza… Después, hacemos un examen nutricional. Han venido muy bien. Hay una siguiente fase biomecánica con los podólogos”.

Destaca también el trabajo conjunto con los técnicos que "cada día están más involucrados en saber el rendimiento de sus jugadores en base a todas las pruebas que les vamos presentando. Van en esa línea de trabajo conjunto con nosotros”. Así mismo, considera el trabajo durante la pretemporada fundamental. "Es el momento clave en el que no solo conocemos al jugador, sino que vamos a ir dándole las cargas progresivas para que luego el resto de la temporada vaya a poder adaptar esas cargas aceptarlas. Durante la temporada no se pueden hacer los trabajos físicos que haces ahora porque hacemos dobles sesiones, trabajos físicos de mejora de rendimiento progresivo y durante la campaña hay muchas competiciones y los entrenamientos no dan para hacer este tipo de trabajos que sí podemos hacer ahora e, incluso, nuestras propias valoraciones tampoco se pueden permitir durante la temporada, por ejemplo, en situaciones de prueba de esfuerzo en momentos en los que estás haciendo muchos partidos. Por tanto, la pretemporada es vital”.

Finalmente, el Dr. López también ha tenido palabras sobre la situación de Jaume, Gayà y Diakhaby, lesionados de larga duración. “Este tipo de lesiones supone una situación emocionalmente complicada porque el futbolista lo que quiere es jugar, si encima eso les ha cogido en período estival pues han tenido que hacer un esfuerzo mayor todavía. Los tres han sobrepuesto su situación de recuperación a cualquier otra decisión de período vacacional. Estamos muy satisfechos de que han sido muy profesionales, han respondido muy bien y están evolucionando muy bien de sus lesiones en todos los plazos que teníamos previstos. No ponen quejas para nada. Todo el trabajo que se les propone lo hacen con agrado. Tienen un compromiso total con el escudo. Son unos profesionales extraordinarios”.