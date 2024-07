El VCF Femenino ficha a la internacional marroquí Yasmin Mrabet

El Valencia Femenino empieza la reconstrucción de su plantilla después de las últimas bajas pensando en hacer un equipo que le vuelva a ofrecer garantías en su lucha por eludir el descenso y quedar lo más arriba posible a las órdenes de José Luis Bravo. En este sentido, se ha movido para fichar a Yasmin Mrabet, procedente del Levante Las Planas.

La centrocampista, de anecdótico pasado valencianista, reforzará una parcela en la que ya no está Fiamma Benítez y tratará de ofrecer soluciones a la medular blanquinegra. Firma por dos temporadas.

Comunicado oficial:

El Valencia CF Femenino ha acordado la incorporación de Yasmin Mrabet al equipo valencianista hasta el 30 de junio de 2026.

La centrocampista, nacida en Madrid el 8 de agosto de 1999, llega al club blanquinegro procedente del FC Levante Las Planas, equipo en el que ha militado las últimas tres campañas sumando más de 70 partidos.

Yasmin se inició en el mundo del fútbol en el Madrid CFF (2011-2020) y posteriormente formó parte del Rayo Vallecano (2020-2021) antes de firmar por el FC Levante Las Planas (2021-2024).

La jugadora llega al Valencia CF Femenino conociendo a la perfección la actual Liga F; de hecho, en la campaña 2023-24 ha disputado con el club catalán 27 partidos, anotando 2 goles y dando 2 asistencias.

Internacional con Marruecos, debutó con la Selección Absoluta de Marruecos en 2022. Previamente, vistió los colores de la Selección Española, llegando a representar al combinado nacional en el Europeo Femenino Sub-19 de 2018.

Yasmin aúna tres culturas: su madre es inglesa, su padre es marroquí y ella es nacida en Madrid; de ahí que la nueva futbolista del Valencia CF Femenino posea triple nacionalidad.

Ilusionada y orgullosa por formar parte de esta familia

Yasmin Mrabet: “A los 7 años, viviendo en Madrid, vestí la camiseta del Valencia CF por primera vez, porque un equipo del barrio de San Blas, en Madrid, tenía un convenio con el Club. Jamás habría pensado que 18 años después tendría la oportunidad de ser jugadora del equipo al que he seguido desde entonces. Quien me conoce sabe que me llena de ilusión y de orgullo formar parte de esta familia. Quiero ayudar a devolver al Valencia CF Femenino donde se merece, representando sus valores y consiguiendo los objetivos. Valencia, escudo y leyenda, lo lucharé y gritaré muy alto. Amunt Valencia!”.