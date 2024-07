El primer día de Rafa Mir en Paterna

Rafa Mir ha sido presentado ante los medios de comunicación tras aterrizar el jueves por la mañana y pasar las pertinentes revisiones médicas. Después de una breve presentación junto al portero Stole Dimitrievski en la que se ha visto difuminado el protagonismo de Mir, ha podido conocer a sus nuevos compañeros de vestuario y al cuerpo técnico, entre los que se encontraba Rubén Baraja, antes del entrenamiento en Paterna.

Rafa Mir, quién ya estuviera a las órdenes del 'Pipo' en el Juvenil A durante la temporada 2014-2015 y en la que logró anotar 21 goles, se ha reencontrado con su ex entrenador y no han escondido el cariño que se guardan. De hecho, el técnico valencianista es el principal culpable de su fichaje tras haber intentado por activa y por pasiva una incorporación que hasta la tercera no ha sido la vencida.

De hecho, Mir no ha desaprovechado el momento y durante la rueda de prensa de su presentación le ha dedicado unas palabras: "Ha sido muy importante para mí desde juveniles, coincidimos en una temporada importante para mí, en la que hice muchos goles. Es una pieza clave de que esté aquí. Su cariño y espero devolverle la confianza con goles. Es un pilar muy importante y espero que podamos tener un buen año. Tenemos un buen feeling y sé que me va a apretar mucho".

Además, según hemos podido ver en las redes sociales del club, existe conexión entre el recién incorporado y grandes piezas del vestuario, en especial con Hugo Duro, con quien se ha fundido en un abrazo. Pepelu, Javi Guerra o el capitán, Jaume Doménech, también han tenido la oportunidad de darle el recibirlo en el gimnasio y darle de una vez por todas la ansiada bienvenida que se merece.