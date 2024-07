Rafa Mir: "Se puede resumir con un 'por fin', es el desenlace que todos queríamos"

"Sí, se puede resumir con un 'por fin'". Han sido algunas de las primeras palabras de Rafa Mir a su llegada esta mañana de jueves al aeropuerto de Manises. Tras una operación que se ha alargado más de la cuenta, el delantero cartagenero y el Valencia CF ya pueden decir que vuelven a juntar sus caminos para la temporada 2024/2025.

El delantero centro, petición expresa de Rubén Baraja, cogió un avión a primera hora de la mañana en Sevilla y aterrizó alrededor de las 10:00 horas en Manises. Allí le esperaban varios aficionados valencianistas y los medios de comunicación con los que compartió sus primeras impresiones tras confirmarse su regreso a Mestalla.

"Estoy feliz, con muchas ganas. Se puede resumir en un 'por fin', pero bueno todo tiene su tiempo, todo tiene su situación y estoy feliz de estar aquí. Lo he vivido muy tranquilo, no he querido saber nada, mi agente ha llevado la operación y al final el desenlace que todos queríamos", expresó el atacante.

Desde ahora Rafa Mir solo piensa en trabajar y ofrecer un buen rendimiento con el Valencia CF y por eso avisó de que llega al equipo motivado y dispuesto a aportar desde el primer día: "A trabajar, a dar lo máximo y tengo muchas ganas. Venimos con todo", sentenció.