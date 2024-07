El Ayuntamiento otorga la licencia al Nou Mestalla... con "condiciones muy exigentes"

La licencia de obras del Nou Mestalla establece condiciones muy exigentes para que el Valencia CF SAD cumpla con los plazos de las obras. La licencia condiciona y penaliza al Valencia CF SAD en caso de incumplimientos de plazos de construcción del estadio. La licencia cuenta con todos los informes técnicos que avalan su completa viabilidad jurídica. Una vez notificada la licencia, el Valencia CF SAD tiene 3 meses para presentar el proyecto de ejecución del nuevo Mestalla.

Las obras deberán iniciarse en el plazo máximo de 6 meses y finalizarse en el plazo máximo de 30 meses (y no hasta 42 como pedía el VCF). No se admitirán nuevas interrupciones en dichos plazos, salvo causa justificada de fuerza mayor. Junto con el Proyecto de Ejecución, y en el mismo plazo máximo de 3 meses a contar desde la notificación de la licencia, el Valencia CF SAD deberá aportar un calendario vinculante de ejecución de las obras con expresa inclusión de hitos o plazos parciales.

En el plazo máximo de 3 meses a contar desde la notificación la licencia, el Valencia CF SAD deberá aportar los siguientes documentos: Proyecto de Ejecución visado por el colegio profesional para un Estadio de fútbol de 70.000 espectadores, estudio de Seguridad y Salud visado, escrito en el que se comprometa a no utilizar la construcción hasta tanto no esté concluida la obra de urbanización, estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. Si en 6 meses el Valencia CF SAD no ha iniciado las obras, el club deberá aportar una garantía financiera con el 100 % del coste total de construcción que quede por realizar, en el plazo de improrrogable de 15 días desde que sea requerido por el Ayuntamiento.

También, la derogación del Plan ATE determinará la completa eliminación de las plusvalías urbanísticas que este instrumento de planeamiento atribuyó a los terrenos propiedad del Valencia Club de Futbol, S.A.D. y la consiguiente recuperación de la vigencia de la ordenación anterior. La resolución de los convenios suscritos en 2005 y 2007 por el Ayuntamiento con el Valencia Club de Futbol, S.A.D. por incumplimiento grave de las obligaciones asumidas por este último, la aprobación de su liquidación y la exigencia de la indemnización que proceda por los daños y perjuicios efectivamente causados.

Por otro lado, si el Valencia CF SAD interrumpe las obras, salvo por causa de fuerza mayor, el Club deberá aportar una garantía financiera con el 100 % del coste total de construcción que quede por realizar, en el plazo de improrrogable de 15 días desde que sea requerido por el Ayuntamiento, por lo que iniciará los expedientes administrativos que resulten necesarios para acordar: La declaración de caducidad y consiguiente extinción de la indicada licencia de edificación para la conclusión de la construcción de las obras del Nuevo Estadio.

