Borja Sanjuán ha explicado que los socialistas no tienen el documento del acuerdo entre el PP y el Valencia CF por el Nou Mestalla, pero es “como mínimo curioso que ahora la licencia si que admita garantías cuando siempre dijeron que no como excusa”. Ha afirmado que van a estudiar la diferencia de lo anunciado con lo que proponía su formación y ha asegurado que “si es lo mismo habrá valido la pena ser coherentes”. No obstante ha advertido de que van a analizar “detalles como, por ejemplo, el tipo de estadio que se pacta y qué tipo de garantía se pide”, así como se blinda “la imposibilidad de que Peter Lim obtenga un beneficio de esta operación”

El portavoz socialista ha indicado que no puede “valorar más” porque Maria José Catalá “lo lleva en secreto” y “de por si esto nos hace ser prudentes”. Lo que es evidente es que “de haberse aprobado la moción que presentó el PSOE en el pleno no tendrían que estar corriendo para evitar el peor escenario posible y sus razones para no aprobarla eran sólo excusas”. Hoy además se demuestra que “el gobierno con VOX es inviable, porque aunque le tomen el pelo o se deje chantajear, sentarse con ellos no lleva a ninguna parte”.

“Catalá ha aceptado el estadio low cost que quería Peter Lim y no es el que merece la ciudad, ni el Valencia CF”, ha añadido Sanjuán quien lo considera “una pena” porque ha asegurado que el ayuntamiento “tenía la capacidad de exigirle un estadio a la altura”. Así, ha lamentado que se va a “cambiar Mestalla por un proyecto que no gusta a nadie, solo por intentar llegar a las próximas elecciones con ese estadio finalizado”. “Al final Catalá no ha conseguido ni una sola mejora en el estadio respecto al proyecto que quería Lim”, ha sentenciado.