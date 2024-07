Consulta toda la actualidad del Valencia hoy: fichajes, salidas, Mosquera...

Sin duda el hombre del día fue Rafa Mir, que en la mañana de jueves aterrizó en la Capital del Turia, fue anunciado oficialmente por el club, y por la tarde fue presentado junto con Stole Dimitrievski, el primero en llegar. Ambos participaron en una rueda de prensa en la que también habló el director deportivo blanquinegro, Miguel Ángel Corona.

Corona no entró a valorar la negociación por Luis Rioja, al tratarse de un jugador de otro equipo, pero sí habló de la situación de Samu Castillejo, con el que "se ha acordado una ampliación del periodo de vacaciones porque hay una posibilidad de salida inminente", aseguró el director deportivo. El club quiere buscarle una salida como sea al malagueño, que no cuenta para Baraja y es una de las fichas más importantes de la plantilla.

El primer día de Rafa Mir

Por lo que respecta a Rafa Mir, no quiso mojarse sobre la posición del Sevilla FC en la negociación, y si pusieron trabas o no para su fichaje, asegurando que "ya habrá tiempo para hablar de eso... y hablaré". Así de tajante se mostró el cartagenero que, por otra parte, no podía esconder la emoción de regresar a la que fue su casa durante tantos años. Tuvo tiempo para entrenar y conocer a sus nuevos compañeros, y reencontrarse con viejos conocidos, como el Pipo Baraja, que fue técnico suyo en el Juvenil A la temporada 2014/15.

Dimitrievski y Mamardashvili

Otro de los nombres del mercado en clave salidas es inevitablemente el de Giorgi Mamardashvili. El georgiano es uno de los mejores porteros de Europa y tras su gran temporada, coronada con una Eurocopa estelar, lo ponen en el escaparate de una potencial venta histórica.

En caso de quedarse, ya sabe que tendrá que pelear por el puesto con Dimitrievski, que reconoció en su presentación que se fijaba en Cañizares en su época como jugador del Valencia. Sobre el meta georgiano, aseguró que "vine sabiendo que está Mamardashvili. Es un grandísimo portero, que lo lleva demostrando dos años y también en la Eurocopa. Yo he venido a sumar y a competir, nada más".

