Rafa Mir y Hugo Duro conectan desde el primer día

Rafa Mir y Hugo Duro ya son pareja en la ciudad deportiva de Paterna. Los dos delanteros de Rubén Baraja han conectado desde el primer día. Una buena noticia para el entrenador y para el equipo. El técnico es consciente que buena parte del éxito de la próxima temporada dependerá de ellos. No se conocían en persona, pero la primera impresión ha sido muy buena. El jueves se presentaron con un abrazo e intercambiaron sus primeras impresiones. Ambos están convencidos de que se van a entenderse dentro y fuera del campo. Porque la suerte de esta dupla ofensiva será la del Valencia.

Baraja ya ha comenzado a trabajar con ellos para potenciar el ‘feeling’ entre los dos. El Pipo necesita que se entiendan y se complementen en el campo dentro de su clásico 4-4-2. El sistema les favorece y los dos tienen que aprovecharlo. El «¿Qué ganas teníais, eh?» de Hugo Duro tras el anuncio oficial del fichaje de Rafa Mir provocó mucho ruido en las redes sociales, pero la realidad es que Hugo no ve en Rafa una amenaza. Ni un competidor. Al revés. El objetivo de uno y otro es convertirse en una «ayuda» para rendir mejor y, por supuesto, marcar más goles. Como dijo Mir en su acto de presentación «cuanto mejor le vaya a Hugo Duro mejor nos va a ir a todos».

La barrera de los 13 goles

Ninguno de los dos delanteros se marca públicamente una cifra de goles, pero la ambición de Rafa y Hugo es máxima. Ambos tienen en la cabeza los 13 goles. El dato les une porque es el máximo de tantos que han marcado en una temporada como jugadores de primera división. Rafa (metió 15 con el Mestalla en la extinta Segunda B) los marcó en la temporada 20/21 como futbolista del Huesca. 16 contando los de Copa del Rey. Hugo, por su parte, los anotó el año pasado en la mejor marca de su carrera deportiva.

El getafense firmó su mejor curso en la élite: 13 goles en 2996 minutos, repartidos en 37 partidos de Liga. Unas cifras que, más allá de lo que ayudaron al Valencia, situaron al ‘9’ en la lucha por el galardón de máximo goleador nacional de 2024: a dos dianas de Borja Mayoral y Álvaro Morata. Los 13 goles en LaLiga son el listón de los dos y la temporada 24/24 es el mejor escenario para intentar superarlo.

VCF

«Hay que tener ambición y si este año he metido 13 goles, hay que marcarse el objetivo de, como mínimo, igualarlo e intentar superarlo. Las cosas están yendo bien, esperemos que vayan a mejor», dijo Hugo Duro recientemente después de firmar su renovación hasta el 30 de junio 2028. Baraja ha sacado el mejor rendimiento de Hugo Duro y ese es el mismo camino que quiere seguir Rafa Mir.

Ilusión común: la Roja

La selección española no es una prioridad para ninguno, pero para ambos es una ilusión. Los 31 años de Álvaro Morata y los 34 de Joselu invitan a un cambio generacional en la delantera de la Roja y tanto Rafa como Hugo quieren aprovechar la oportunidad. Ambos ya han formado parte de la selección en categorías inferiores y conocen la REFF por dentro. En el caso de Mir llegó a jugar los JJOO de Tokyo en 2021 con la Olímpica junto a Carlos Soler. «Sería un orgullo ir a la Selección, pero no me obsesiono. Sé que es complicado porque hay jugadores muy buenos, con más goles. Por eso, tengo que seguir con lo mío», decía Hugo la temporada pasada.

Se siente como en casa

La adaptación de Rafa Mir no va a ser ningún problema. Al contrario. El delantero se siente ya como en casa. Además de Baraja y algunos de sus miembros del cuerpo técnico, el murciano ya conocía a muchos jugadores como José Luis Gayà, Jaume Domènech, Hugo Guillamón, Jesús Vázquez, Sergi Canós (de su etapa en la cantera del Barcelona) y Alberto Marí (jugó con su hermano en el cadete). También conocía a algunos fisios y al personal de la ciudad deportiva. Está en «casa».

