Tebas defiende el modelo Peter Lim

Javier Tebas ha concedido una entrevista a Sport en la que no ha desaprovechado la oportunidad de apoyar las inversiones procedentes de fuera en clubes españoles. De hecho, el presidente está "más preocupado por el capital español" y señala que "el problema no está en la nacionalidad, sino en ajustarse a la normativa y sostenibilidad". Tebas no considera un riesgo para la pérdida de identidad que "el presidente de un club pase años sin aparecer por el estadio" y menos en un mundo donde "muchas empresas se gestionan a distancia". "En todo caso lo que se pierde es la esencia de pitar al presidente que esté en el palco", ha añadido.

No es la primera vez que se posiciona a favor de los accionistas extranjeros. El que dimitiera como presidente para luego volverse a presentar ha defendido en varias ocasiones la gestión de Peter Lim. Sin ir más lejos, hace un mes recordó a la afición blanquinegra "la corta memoria que tiene el fútbol", puesto que "Lim vino y salvó al club de una quiebra seguro". Eso sí, no vaciló al omitir los resultados deportivos desde que llegó Meriton a la ciudad. Sin embargo, la opinión del presidente de la patronal ha ido cambiando a lo largo de los años respecto a este tema. En 2014 criticó la entrada de un "Peter Lim que no le gustaba" al no ser partidario de "ese modelo de club".

También ha sido preguntado por el Mundial 2030 y su beneficio para los clubes en un momento de incertidumbre para Valencia y la candidatura, aun en el aire, de una posible sede. El máximo cargo de LALIGA ha apuntado que "ya existe la concienciación en algunas comunidades autónomas de que es obligatorio reformar ciertos estadios", omitiendo el tema de la capital del Turia. Acto y seguido ha elogiado el gran trabajo de la liga recordando "el récord batido de asistencia en LaLiga EA Sports, con un 85 por ciento de ocupación en las gradas" y su "gran crecimiento en los últimos diez años".