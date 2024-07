Mosquera no baja los brazos en la Olímpica

Cristhian Mosquera no baja los brazos camino a los Juegos Olímpicos de París. El central del Valencia ha asumido el mazazo anímico que supuso ser uno de los cuatro ‘reservas’ de la selección olímpica y, lejos de venirse abajo, no ha tirado la toalla y trabaja a ‘full’ para aprovechar su momento (si lo tiene) en los JJOO. El internacional valencianista está tranquilo porque ha rendido a un nivel alto durante la concentración y porque se trata de una decisión técnica del seleccionador que no depende de él. A pesar del revés de quedarse fuera de la lista de 18, Mosquera está al servicio de Santi Denia y eso dice mucho del compromiso del jugador.

Mosquera fue uno de los cuatro descartes de la selección olímpica junto a Alejandro Iturbe (Atlético), Juanlu Sánchez (Sevilla) y Sergio Camello (Rayo). Santi Denia aseguró que «estos cuatro son parte del equipo de esta familia y están preparados por si es necesaria su participación en los Juegos». Cristhian está preparado a pesar de la injusta decisión del seleccionador de asignarle el rol de ‘reserva’.

Explicación de la RFEF La RFEF se ha preocupado por explicar que la competición obliga a dar una lista de 18+4. En las últimas semanas, ha habido novedades con respecto a la normativa en cuanto al uso de los 22 jugadores, abriendo a una serie de supuestos moderados o leves para que los +4 puedan participar durante la competición. Por ejemplo, anteriormente tan solo una lesión grave permitía un cambio en los 18 por uno de los +4 y ahora no tiene por qué ser grave y el jugador que sale por una lesión o alteración leve puede volver a participar si se recupera durante la competición.

El valencianista viajará a Francia el miércoles 17 de julio. Un día más tarde (18) disputará un amistoso contra EEUU. El equipo viajará el 19 de julio a París, escenario de debut en los JJOO contra Uzbekistán (24).