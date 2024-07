Badenas: "Catalá se ha lanzado a un barranco para salvar a Lim y no le vamos a acompañar"

El portavoz municipal de Vox, Juanma Badenas, aseguró este lunes que la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, "se ha lanzado a un barranco para salvar a Peter Lim", al conceder el consistorio una licencia de obras que "tarda dos años y medio para empezar a exigir garantías", y destacó que en ese lugar "no encontrarán a Vox".

"Nuestra posición nunca ha sido esa y por eso digo que el Ayuntamiento se ha lanzado al vacío para salvar a Lim", afirmó Badenas en una rueda de prensa junto a sus otros tres concejales en la que expuso que Catalá le dijo que "estaba de acuerdo" en que el Valencia no podía tener "derechos urbanísticos el 3 de agosto", pero el viernes se encontraron "con una decisión unilateral del PP".

Rueda de prensa de este lunes de Juanma Badenas junto a otros tres concejales de VOX en el Ayuntamiento de València. / SD

Para Badenas, esto "supone un acto administrativo en el que Vox no está de acuerdo" tras siete u ocho reuniones con miembros del PP para llegar a una solución en la que el Valencia no contara con derechos urbanísticos hasta que el estadio no estuviera acabado.

No obstante, señaló que en esas reuniones el PP presentó una moción que "no solo no garantizaba la ejecución de las obras, sino que ampliaba los derechos a Peter Lim" a pesar de que desde su llegada en 2014 "las cosas no han cambiado" pese a las "sucesivas administraciones", con Compromís y PP gobernando.

Fichas urbanísticas

Preguntado si Vox votaría en un pleno a favor de unas 'fichas urbanísticas' para modificar los compromisos de Peter Lim con la ciudad, Badenas sostuvo que "las fichas pueden tener muchos contenidos" y que en la moción que presentaron al PP antes de enviarla al plano, pedían "la modificación del planteamiento y la inclusión de las garantías para el estadio".

"Cuando veamos el contenido de esas fichas, decidiremos en función de ese mismo contenido", recalcó Badenas, que, sobre una posible petición de Compromís y PSOE de 'reprobar' a Catalá por su gestión sobre el Nou Mestalla, dijo que lo valoraría "en su momento".

Así, lamentó haberse enterado de la concesión de la licencia de obras el viernes a las 14.30 horas cuando salió por los medios de comunicación y afirmó que el PP permite "volver a incumplir" a Lim porque los compromisos al Valencia están "diferidos en el tiempo" y "hasta dentro de treinta meses" no se le puede exigir nada. "Envié una moción el miércoles al concejal de Urbanismo, Juan Giner, vía whatsapp y todavía no he tenido contestación", concluyó Badenas, que dijo que está "estudiando todo", incluso presentar una moción por parte del grupo Vox sin ir de la mano del PP.