El valencianismo se vuelca con su capitán Gayà

La diosa fortuna hace tiempo que le dio la espalda a José Luis Gayà en términos de Selección Española. El capitán del Valencia CF acumula en los últimos años una serie de contratiempos que han impedido que su palmarés y su carrera deportiva engorden todavía más. El triunfo de España en la Eurocopa 2024 es el último ejemplo de esta desafortunada coincidencia. Gayà celebró la victoria ante Inglaterra como cualquier español, pero en su cabeza y en la todo el valencianismo seguro que también retumbó, al menos por momentos, que él debía y merecía formar parte de ese fantástico grupo de futbolistas que, encabezados por Luis de la Fuente, han devuelto la ilusión futbolística a un país que en los últimos años la había perdido a ritmo de varapalos importantes en los grandes torneos internacionales.

El pasado 19 de mayo fue el día fatídico para Gayà. El Valencia recibió al Girona en Mestalla y no solo perdió el partido, también al capitán para lo que restaba de temporada. El de Pedreguer no fue titular porque estaba recuperando el ritmo de competición tras una lesión en el cuádriceps sufrida en marzo. A los 10 minutos de entrar al verde se resintió y recayó con la gravedad suficiente como para perderse la Eurocopa. De hecho el club, dos días más tarde, confirmó que Gayà debía pasar por quirófano.

Hasta ese momento, el de Pedreguer tenía pie y medio en la Eurocopa. Alejandro Balde se había caído de la ecuación por otra desafortunada lesión y los llamados a defender el carril zurdo de la Roja eran Grimaldo y el propio Gayà, ambos valencianos. El del Leverkusen por su descomunal temporada a las órdenes de Xabi Alonso y el valencianista porque, durante la fase de clasificación a la Euro, había sido el lateral zurdo más utilizado por De la Fuente. Cuatro titularidades en los ochos partidos, siendo además quien mejor rendimiento ofreció en dicha demarcación. La confianza de De la Fuente era total, pero una recaída lo envió todo al traste.

El pasado domingo, tras el título de la Roja en Berlín, el Valencia CF se acordó de su capitán y publicó el siguiente mensaje: «Tú también formas parte de los campeones, capitán. No has podido estar por lesión, pero para nosotros también has ganado esta Euro2024». La publicación, tanto en Instagram como en X (antes Twitter) pronto se llenó de respuestas de valencianistas volcándose con su capitán. Roman Yaremchuk, ya excompañero de Gayà, también se unió al apoyo con una respuesta a la publicación.

Demasiadas veces

Por desgracia, quedarse fuera de un gran torneo con España es una sensación que ya conocía José Luis Gayà. En el Mundial de Catar sucedió algo parecido, aunque incluso más sangrante teniendo en cuenta que la lesión que le dejó fuera se produjo durante un entrenamiento con la Selección ya en la concentración previa a la gran cita. Gayà formaba parte de la lista porque también contaba con la absoluta confianza de Luis Enrique, el entonces seleccionador, pero una mal gesto en el tobillo enterró su sueño de disputar un Mundial. La Roja no levantó aquel cetro, pero disputar semejante campeonato ya es un logro importante para cualquier futbolista. Esta Eurocopa era la oportunidad de redimirse y los caprichos del destino han vuelto a dar la espalda.