Cristian Rivero tiene claro su futuro: la portería del Valencia CF

Tras que se hiciese oficial la renovación de Cristian Rivero con el Valencia CF hasta 2026 y su cesión al Albacete Balompié al mismo tiempo, el guardameta de Gandía ya piensa en su retorno al club blanquinegro. Es su segunda salida de Mestalla, después de su cesión medio año al Alcorcón en la temporada 2021/2022, donde no tuvo, por desgracia, excesivas oportunidades bajo la portería.

Rivero tiene un único foco en el futuro de su carrera: "El año que viene poder volver para competir por ser titular en el Valencia", como comentó en una entrevista para el Diario As. Pero, por ahora está centrado en el presente, el Albacete y aprovechar la oportunidad que tiene en el de demostrar con regularidad su valía.

La nueva experiencia la acoge con ganas e ilusión, con el objetivo de obtener regularidad y confianza en sí mismo. "El Albacete fue el que dio el primer paso y más firme, el que me mostró más confianza y eso es lo que yo precisamente más necesitaba, que se confiara en mí", expresó el portero.

La decisión de renovar y marcharse

Cristian Rivero es valencianista de nacimiento y tenía claro que lo primero era escuchar al club y escoger la opción más correcta para ambas partes, por ello explica en la entrevista el porqué de esta decisión: "Es el club de mi vida, el que me ha visto crecer, el que me lo ha dado todo. Así que yo terminaba contrato, pero me dijeron que querían hablar conmigo y esperé para escucharles. Me hicieron una oferta y a su vez las dos partes teníamos claro que tras renovar lo mejor era buscar una cesión para madurar como portero, como persona, salir de la zona de confort y competir en otro contexto… Y así el año que viene poder volver para competir por ser titular en el Valencia. Ese será mi objetivo de futuro".

Año en blanco y el ejemplo de Tárrega

El guardameta ha estado en el equipo de Mestalla varias temporadas, en las que apenas ha podido tener ninguna oportunidad, pero tampoco ha salido del conjunto antes para poder buscarse nuevas experiencias en otros clubes. Rivero no podía permitirse otra temporada "en blanco" y Tárrega es un ejemplo de superación al que imitar. "Hace dos veranos tenía las maletas preparadas para salir cedido al Málaga. Pero se lesionó Jasper (Cillessen) y tuvimos que quedarnos. El club dijo que tenía que quedarme, porque también se lesionó Jaume. Bueno, ese año por suerte pude jugar la Copa del Rey. Ese fue el año que más cerca estuve de salir. En los otros años, el Valencia siempre quiso que me quedase y lo hice con la máxima ilusión, porque sabes que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa y llegarte la oportunidad". Cristian Rivero ha luchado y se ha sacrificado por el club, aun sin saber si podría algún tipo de continuidad.

Aprendizaje y evolución personal

Rivero ha tenido momentos complicados en el Valencia, ha entrenado y trabajado mucho, pero su oportunidad no ha llegado todavía. Como ha expresado él: "Es una situación que te da para aprender mucho y para evolucionar como persona y profesional. Sobre todo, psicológicamente. Al principio no lo llevaba tan bien, lo de no jugar. Llegaba a casa y me preguntaba, ¿por qué no me pone?, ¿por qué no tal? Pero las preguntas que realmente me han venido bien hacerme son las vinculadas a uno mismo: ¿Qué me está faltando para dar ese paso, que puedo mejorar para dar ese paso? Y eso al final me beneficiaba en el trabajo del día a día, porque me impedía bajar los brazos por mí mismo, porque cada día he querido ser mejor y he madurado un montón".