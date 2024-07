Mamardashvili: Para todos, el mejor portero de la Euro... menos para la UEFA

A pesar de haber reconocido los méritos hechos en el torneo por Giorgi Mamardashvili, la UEFA ha acabado olvidándose del portero de Georgia a la hora de confeccionar el mejor once de la Eurocopa Alemania 2024. El verdadero artífice de que el país del mar Negro alcanzase las rondas del KO en su primera participación en una gran competición internacional, gracias a un sinfín de paradas de toda clase, ha quedado fuera del llamado ‘Team of the tournament’. Una selección, bajo el sistema de juego 1-4-3-3, en la que los observadores técnicos de UEFA han escogido, finalmente, al francés del AC Milan Mike Maignan.

Con José Gayà lesionado, Cenk Özkacar fuera del combinado turco tras el corte definitivo y Roman Yaremchuk desvinculado totalmente desde el 1 de julio, la representación del Valencia CF de principio a fin, en la Euro se limitó únicamente a Mamardashvili. Poco... pero muy bueno. Mientras su cotización continúa al alza, el guardameta ha dejado el pabellón blanquinegro lo más arriba posible. Ha convertido a Georgia la vigesimonovena selección en acceder a las eliminatorias en la historia de las Eurocopas.

Héroe nacional en los penaltis ante Grecia para acceder al campeonato, Giorgi ha conquistado ampliamente el mapa europeo. Desde 1980, solo el ruso Igor Akinfeev (32 paradas en cinco partidos) y el italiano Francesco Toldo (30 en seis) superan las 29 realizadas por el valencianista en cuatro duelos de la fase final del torneo que mide a los mejores combinados nacionales del Viejo Continente. Su registro está por encima de las 27 y 24 intervenciones, respectivamente, de leyendas de la portería como el danés Schmeichel y Luis Arconada.

En el segundo encuentro, jugado contra Chequia, ‘Mamardash’ se erigió, con 11 paradas, en el portero con más balones detenidos en un partido de la fase de grupos desde las 12 hechas por el letón Aleksandrs Kolinko en 2004. Más allá de abrirse sitio en la historia, ‘Mamardash’ destaca en el presente y la Euro ha sido la prueba evidente. Con menos partidos jugados que todos los que le acompañan en lo alto de la estadística, el georgiano sobresale con una media de 7,5 intervenciones por partido.

Claramente, Mamardashvili se ha visto penalizado por que Georgia cayera en los octavos de final, precisamente, frente a España en un duelo en el que el guardameta nacido en Tiflis encajó cuatro goles. No obstante, ese día, el valencianista contuvo todo lo que pudo a la ‘Roja’, selección que ha acabado siendo la mejor campeona en la historia del campeonato con una serie impoluta de siete triunfos.

Contra España, Mamardashvili sumó nueve paradas, las últimas de una lista que llegó hasta 29. De hecho, el georgiano ha contabilizado 11 paradas más que el segundo arquero que le sigue en la estadística de número de paradas: el neerlandés Bart Verbruggen, que fue eliminado con Países Bajos en la semifinal ante Inglaterra. Giorgi cuenta 13 paradas más que el elegido por la UEFA, Maignan. Incluso, ‘Mamardash’ tiene uno de los avales que la propia UEFA señala como un criterio de elección por su grupo técnico de observadores, el número de veces que el jugador ha sido MVP (Jugador Más Valioso). El georgiano lo fue contra la República Checa (1-1), mientras que Maignan no lo ha sido nunca. No obstante, las cuatro porterías a cero del galoi, que también ha hecho una Euro 2024 notable, ayudaron a su selección a plantarse en semifinales frente a España y a él mismo a aparecer en el mejor once.

Seis españoles

Mike Maignan encabeza el ‘Equipo del Torneo’ de la UEFA, en el que siguen Kyle Walker (Inglaterra), Manuel Akanji (Suiza), William Saliba (Francia) y Cucurella (España) en defensa; los españoles Fabián Ruiz, Rodri y Dani Olmo en el medio; los también españoles Nico Williams y Lamine Yamal en los extremos y Jamal Musiala (Alemania) en la punta del ataque. Un once que en varias de sus posiciones, en especial en la portería, no concuerda con los de medios prestigiosos como ESPN y La Gazzetta ni tampoco con los que resultan de las estadísticas de rendimiento de empresas reconocidas como Opta. En los tres casos, por ejemplo, Mamardashvili es el portero seleccionado.

La UEFA «tuvo observadores técnicos en todos los partidos, que «analizaron los rendimientos desde la perspectiva del entrenador y seleccionaron al MVP», además de considerar tanto «el desempeño individual como el impacto en su equipo» del jugador. Los «observadores técnicos de la UEFA en Alemania han sido Fabio Capello, Ioan Lupescu, Michael O’Neill, David Moyes, Aljoša Asanovic, Rafa Benítez, Avram Grant, Packie Bonner, Frank de Boer, Ole Gunnar Solskjær, Aitor Karanka, Jean-Francois Domergue.

Valor de mercado

La excelente Euro de Mamardashvili aumenta su cotización hasta un máximo de 39 millones de euros, según el CIES. El Observatorio del Fútbol fija un rango de «precio justo», que en el caso del meta del VCF oscila entre 31 y 39 millones.

Suscríbete para seguir leyendo