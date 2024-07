"No se ha puesto nadie en contacto por Luis Rioja"

El nombre de Luis Rioja está sobre la mesa del Valencia desde hace varias semanas. El interés en el futbolista del Alavés es elevado y desde Mestalla se pretende contar con sus servicios con vistas al próximo curso, pero desde la entidad babazorra confirman que no ha habido ninguna negociación para concretar su traspaso, pese a que el jugador les reconoció su interés por “marcharse a un club en concreto”.

"No hay negociaciones. Aunque sea difícil de explicar, con nosotros no se ha puesto en contacto nadie. En su momento, Luis Rioja nos hizo saber su interés por marcharse a un club en concreto. Nunca más se supo. Luis Rioja es jugador nuestro y estamos encantados con él. No sabemos lo que pasará, pero no hay ningún problema ya que está con nosotros", explicó Sergio Fernández, director deportivo del Alavés, durante la rueda de prensa de Asier Villalibre.