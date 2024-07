La UEFA se olvida de Mamardashvili en el 'Team of the Tornament'

A pesar de reconocer los méritos a lo largo del torneo del portero del Valencia CF, Giorgi Mamardashvili, la UEFA se ha olvidado de él a la hora de confeccionar el mejor once de la Euro 2024. El verdadero artífice de que Georgia alcanzará las rondas eliminatorias en su primera participación en una Eurocopa de naciones ha quedado fuera del 'Equipo del torneo', donde el grupo de observadores técnicos de UEFA ha escogido al francés del AC Milan Mike Maignan.

Claramente, Mamardashvili se ha visto penalizado por el hecho de que Georgia cayera en los octavos de final de la Euro, precisamente, frente a España en un partido en el que el guardameta de Tiflis encajó cuatro goles. No obstante, ese día, el valencianista contuvo todo lo que pudo a la 'Roja', selección que ha acabado siendo la mejor campeona en la historia del campeonato con una serie impoluta de siete triunfos.

Contra España, Mamardashvili sumó nueve paradas, las últimas de una lista que llegó a las 29 intervenciones. De hecho, el georgiano ha contabilizado 11 paradas más que el segundo arquero que le sigue en la estadística de número de paradas: el neerlandés Bart Verbruggen, que fue eliminado con Países Bajos en la semifinal frente a Inglaterra. En los cuatro partidos que disputó, Giorgi cuenta 13 paradas más que el portero elegido por la UEFA, Maignan.

Incluso, 'Mamardash' tiene uno de los avales que la propia UEFA explica que forma parte de los criterios de elección por parte del grupo técnico de observadores, el número de veces que el jugador ha sido MVP (Jugador Más Valioso). El georgiano lo fue en el partido de la fase de grupos ante República Checa (1-1), mientras que Maignan no lo ha sido nunca. No obstante, las cuatro porterías a cero del francés, que ha hecho una Euro notable, ayudaron a su selección a plantarse en las semifinales frente a España y a él mismo al once del torneo.

El 'Equipo del Torneo' que ha elegido la UEFA / UEFA

Este es el mejor once de la Euro 2024

Mike Maignan encabeza el 'Equipo del Torneo' de la UEFA, en el que siguen Walker (Inglaterra), Akanja (Suiza), Saliba (Francia) y Cucurella (España) en defensa; los españoles Fabián, Rori y Olmo en el mediocampo; los también españoles Nico Williams y Lamine Yamal en los extremos y Musiala (Alemania) en la punta del ataque. Un once que en varias de sus posiciones, en especial en la portería, no concuerda con los de medios prestigiosos como ESPN ni tampoco con los que resultan de las mediciones estadísticas del rendimiento de los jugadores en la Eurocopa.

La elección del prestigioso periodista Ian Darke para la cadena ESPN / ESPN

Según explica la UEFA, esta "tuvo observadores técnicos en todos los partidos en Alemania 2024, que "analizaron los rendimientos desde la perspectiva del entrenador y seleccionaron al Jugador del Partido en cada encuentro".

"El Equipo del Torneo presenta una formación reconocible que refleja las tendencias tácticas destacadas a lo largo del torneo, con un jugador destacado elegido para cada posición. Los observadores técnicos consideran el desempeño individual de un jugador y el impacto en su equipo, añade la organización de la Euro, que publica los nombres de los "observadores técnicos de la UEFA en la EURO 2024: Fabio Capello, Ioan Lupescu, Michael O'Neill, David Moyes, Aljoša Asanović, Rafael Benítez, Avram Grant, PackieBonner, Frank de Boer, Ole Gunnar Solskjær, Aitor Karanka, Jean-Francois Domergue".