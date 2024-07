Yarek y Raúl Jiménez inician su andadura en el Europeo sub-19 con victoria

Debut con victoria de la selección sub-19 en el campeonato europeo. España no fraguó su mejor partido, pero se llevó los tres puntos en un partido en el que participaron los valencianistas Yarek y Raúl Jiménez. El papel de los jugadores del Valencia en la defensa fue clave para que el dominio del juego danés no se transformase en acciones de peligro para la portería defendida por el meta blanquinegro, quien estuvo atento y contundente en las acciones que así lo requirieron.

La selección española entró mejor al encuentro que el combinado danés, quien le costó coger el ritmo del partido. Prueba de ello fue la clara ocasión que tuvo Assane Diao en el minuto 4. El atacante bético remató solo en el punto de penalti tras un pase atrás, pero su disparo fue bloqueado por la defensa rival. Una ocasión similar tuvo Dinamarca en el minuto 12, que atrapaba bien el portero valencianista Raúl Jiménez.

Dinamarca comenzaba a dominar el dominio del balón, pero las ocasiones continuaban siendo para la selección dirigida por José Lana. Iker Bravo avisaba con un disparo desde la frontal del área que se marchaba lamiendo el palo. En el minuto 26, Chema Andrés remataba de cabeza un centro medido de Dani Rodríguez, anotando el primer tanto español en el torneo. No obstante, tras el tanto los daneses dieron un paso adelante y comenzaron a dominar el control del juego, poniendo en serias complicaciones la salida de balón española por su alta presión. Así fue como llegó el tanto del empate. En el minuto 43 tras un error en salida de balón, Wassim Keddari regalaba el balón al conjunto danés para que, a placer, Mikel Gogorza batiese a un Raúl Jiménez que nada tenía que hacer, anotando así el 1-1 con el que se llegaría al descanso.

David Mella disputa el balón bajo la atenta mirada de Yarek / UEFA

Tras el paso por vestuarios nada cambió sobre el césped. Dinamarca era quien dominaba el balón pero no generaba ocasiones claras de peligro que inquietasen la portería española. España, en cambio, no se encontraba cómoda en el encuentro, fiándolo todo a las salidas al contragolpe. No fue hasta el minuto 73 hasta que se vio una ocasión clara de gol. Jesús Rodríguez finalizaba en el pico del área pequeña, pero el guardameta danés se hacía grande y desbarataba la ocasión más clara de la segunda mitad.

Cuando parecía que España despertaba tuvo que ver como se quedaba con un jugador menos. En el minuto 77, Belaid veía la segunda amarilla tras un pisotón en una acción en el centro del campo innecesaria. Cuando podía parecer bueno el punto, y solo dos minutos después de la expulsión, Iker Bravo anotaba el segundo para la selección española en una buena jugada colectiva. Los de José Lana con el marcador a favor y en inferioridad numérica dieron un paso atrás y despejar las intentonas del equipo danés. En el minuto 81 Jacobo Naveros sacaba sobre la línea el remate de Lauritsen, en la que fue la ocasión más clara de Dinamarca.

España con Yarek como líder de la zaga se mostró fuerte y contundente en defensa, no permitiendo a la selección nórdica generar acciones de peligro en la portería de Raúl Jiménez, quien se mostró seguro y contundente en las acciones aéreas que tuvo que solventar. Con el pitido final del colegiado neerlandés Van der Ejik, la selección española suma los tres primeros puntos tras un partido en el que no mostró un gran juego, pero hizo gala de las grandes individualidades que tiene para vencer a una Dinamarca que no estuvo acertada en el último tercio del campo. En clave valencianista, Raúl Jiménez estuvo correcto y se mostró seguro cuando tuvo que intervenir, mientras que Yarek impuso su contundencia en la defensa de la selección.

El próximo partido de la selección en el Europeo Sub-19 será el próximo viernes 19 ante Turquía a las 20 horas donde, de sumar los tres puntos, podría asegurarse la clasificación a la siguiente fase del campeonato.