El entorno de Rioja se cansa de esperar al Valencia

La operación Luis Rioja no está descartada, pero nunca estuvo tan alejada de cerrarse. En las últimas semanas, tanto el Valencia CF como el jugador y su entorno llegaron a un acuerdo en materia contractual. El jugador, eso sí, esperaba que el club de Mestalla llegara a un acuerdo económico con el Alavés para poder hacer las maletas. Esto no se ha producido.

A 17 de julio, el Valencia CF no ha trasladado oferta alguna al conjunto vitoriano para negociar por el jugador. El traspaso no era en absoluto costoso, ya que incluso podría cerrarse por menos de dos millones de euros y, además, no afectaría en absoluto a la operación salida de Samu Castillejo.

Con este contexto, tanto el jugador como el propio Alavés están molestos con el Valencia CF por no haber sido capaz hasta el momento de empezar la negociación con los de Mendizorroza. Hay que recordar que otros clubes habían mostrado interés por Rioja, especialmente Osasuna y Celta de Vigo.

Rioja, en un partido ante el Atlético / EFE

Braulio Vázquez, director deportivo de los rojillos, podría haber tomado la delantera en la puja por el extremo andaluz y en breve cabría esperar que anunciaran su contratación.