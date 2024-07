Peter Lim reaparece en la fiesta de cumpleaños de su nieto

Nueva aparición en público de Peter Lim. El que es máximo accionista del Valencia CF ha aparecido en la fiesta de cumpleaños de su nieto Kyden, hijo de Kim. Mientras en lo deportivo Lim no autoriza la llegada de nuevos jugadores, provocando posiblemente la caída de la 'Operación Rioja', el mandatario singapurense ha asistido al séptimo aniversario de su nieto con un 'look' llamativo. Según informa BloxzMedia, la fiesta tuvo una temática acerca del videojuego Roblox, y además de Peter Lim asistieron otras celebridades. La última vez que se le vió en público al máximo accionista valencianista fue en un acto de entrega de 'becas Peter Lim' de la Fundación Olímpica de Singapur, hace ya algo más de un mes. No son muchas la apariciones en público del mandatario singapurense, quien no ha vuelto a pisar la ciudad de Valencia desde diciembre de 2019, hace ya casi 2.000 días.

El mercado del Valencia

Tras los fichajes de Stole Dimitrievski y Rafa Mir, el Valencia parece haber puesto el freno de mano en el mercado de fichajes. El club transmitía que tras el fichaje de Rafa Mir se intentaría cerrar la incorporación de Luis Rioja, jugador del Deportivo Alavés. La realidad es que días después de ser anunciado el delantero murciano con los colores blanquinegros, el Valencia no ha movido ficha por el sevillano. La inoperancia del Valencia, que ni si quiera se ha puesto en contacto con el club vitoriano, ha molestado a la entidad y al jugador, que podría haber cambiado de destino y marcharse rumbo a Pamplona a jugar con Osasuna.