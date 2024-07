Rioja se aleja tras otra negocación ‘Meritoniana’

La operación Luis Rioja no está descartada, pero nunca estuvo tan alejada de cerrarse. En las últimas semanas, tanto el Valencia CF como el jugador y su entorno llegaron a un acuerdo en materia contractual. El jugador, eso sí, esperaba que el club de Mestalla llegara a un acuerdo económico con el Alavés para poder hacer las maletas. Esto no se ha producido. Y no lo ha hecho además porque el Valencia, que había hablado de unas cifras de traspaso con el futbolista andaluz y con su entorno, iba a poner después menos sobre la mesa. En ese momento el futbolista prefirió aguantar y ha estado estudiando otras opciones, entre ellas la de Osasuna, con el que ni mucho menos tiene nada cerrado.

A 18 de julio, el Valencia CF no ha trasladado oferta alguna al conjunto vitoriano para negociar por el jugador y eso muestra una vez más la forma de trabajar del club, quien sí tiene margen para atacar el fichaje, más allá de que decida luego o no hacerlo. El traspaso no era en absoluto costoso, ya que incluso podría cerrarse por menos de dos millones de euros y, además, no afectaría en absoluto a la operación salida de Samu Castillejo.

Cabe recordar que en el caso de Rafa Mir la operación estaba enfocada a unos parámetros muy concretos y aunque en un momento concreto estuvo en el aire, la culpa en esta ocasión fue del Sevilla, que no quería darle a la parte de Rafa Mir unas condiciones previamente pactadas. Por otra parte, la situación ahora es distinta. Rioja arrancó el mercado con la mente puesta en esperar una oferta del Real Betis Balompié.

El jugador tenía ese sueño y estuvo cerca en enero, pero finalmente los verdiblancos no atacaron la operación y acabó quedándose en Vitoria, a pesar de que perdió el puesto en las jornadas finales en detrimento de Giuliano Simeone, quien actuaba por izquierda. Por su parte, Carlos Vicente era el que actuaba por derecha y Stoichkov fue anunciado ayer como fichaje oficial del cuadro vasco. Mientras, Luka Romero es el siguiente jugador elegido para llegar también a Mendizorroza a seguir reforzando un equipo que ha hecho muy bien las cosas en el último año tras el ascenso.

Con todo eso, el Alavés no veía con malos ojos la salida de Luis Rioja, quien siempre se ha mostrado un profesional intachable en Vitoria. Desde junio se lleva hablando con el jugador, pero a última hora el Valencia ha cambiado sus condiciones y tampoco parece llegar el OK de Peter Lim para acometer el refuerzo de un jugador de esa edad por una cantidad superior al millón y medio de euros. Mientras, el Alavés espera y lo hace sin prisa. «No hay negociaciones. Aunque sea difícil de explicar, con nosotros no se ha puesto en contacto nadie. En su momento, Luis Rioja nos hizo saber su interés por marcharse a un club en concreto. Nunca más se supo. Luis Rioja es jugador nuestro y estamos encantados con él. No sabemos lo que pasará, pero no hay ningún problema ya que está con nosotros», señaló su director deportivo hace tan solo unos días.

La realidad es que el conjunto valencianista solo ha reforzado su equipo con Dimitrievski, posición que además está bien cubierta con Mamardashvili aunque se espera su salida si llega una buena oferta. Por otra parte, Rafa Mir es el último jugador en llegar aunque lo cierto es que la banda sigue siendo uno de los principales problemas para Rubén Baraja sigue siendo las bandas. Y ahí, con Diego López en los Juegos Olímpicos, el técnico podría arrancar el curso solo con Canós y Fran Pérez.

