Mazón culpa al club de que València esté fuera de las 11 sedes mundialistas

Mientras se van desvaneciendo las opciones de que València sea una de las sedes del Mundial de fútbol 2030, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, responsabilizó de ello al Valencia CF, que por falta de financiaciones y voluntad de sus dirigentes tiene paralizadas las obras del Nou Mestalla desde hace más de 14 años. Cerca de diez desde que Peter Lim asumió la mayoría accionarial.

Cuestionado por la información de Marca que avanzaba que València no se encuentra entre las 11 sedes españolas, Mazón indicó en ‘Onda Cero’ que "el Ayuntamiento está acertando" y que "a esta situación se ha llegado por culpa del club". "No sé si la resolución es definitiva, creo que el Ayuntamiento de València está acertando porque aquí se ha llegado por el club. El Ayuntamiento ha dado una licencia de obra condicionada para que haya un nuevo estadio con el máximo posible de exigencias, requerimientos y condicionantes, siendo durísimos, ya que no se puede ser de otra forma con quien ha incumplido. Por lo tanto, el Ayuntamiento cuenta con todo mi apoyo en esta actitud que está tomando, que parece acertada y proporcional", argumenta el presidente de la Generalitat.

Las declaraciones de Carlos Mazón se enmarcan en un contexto de Mundial 2030 sin València. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) enviará a la FIFA una propuesta oficial de sedes en la que actualmente València y Vigo se encuentran excluidas. Por ello, este jueves el Consejo Superior de Deportes (CSD) le pidió por carta que añada a ambas ciudades en dicho informe, que será conjunto con Marruecos y Portugal y que la FIFA debe tener en su poder antes del miércoles 31 de julio.

Cabe recordar que España ya ha conseguido en la negociación con las otras dos organizadoras que la final del torneo se juegue en el Santiago Bernabéu. SUPER tuvo acceso a esa misiva a la Federación Española en la que el CSD reclama un último esfuerzo que incluya 13 sedes nacionales, una posibilidad a la que tanto lusos como marroquíes se negaron en la reunión de inicio de mes en Agadir. El Valencia, por su parte, hizo llegar a la RFEF la moción de PP, PSPV y Compromís para aprobar las fichas urbanísticas y las licencias.

José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD, solicita en el documento que "España defienda una posición de máximos" respecto al número de sedes ante la inminente entrega del dossier conjunto de la candidatura (’Bid Book’). También recuerda que desde el Gobierno se considera el Mundial 2030 como un "proyecto de país, y que espera que el Mundial tenga el mayor efecto posible en la ciudadanía, con aspectos como la creación de empleos, la mejora de las infraestructuras, el turismo, la inversión extranjera y el impacto positivo en la industria deportiva".

Tras aludir a la "equidad y la distribución justa de los beneficios de organizar el campeonato entre las comunidades autónomas", el CSD espera que la RFEF comparta su visión y se comprometa a "trabajar junto a Portugal y Marruecos de forma diligente", según la carta de Uribes, que se compromete a colaborar para que la candidatura sea un éxito. Hasta el 31 de julio, la RFEF buscará el acuerdo definitivo para el reparto de sedes con los otros dos países. Al respecto, Marruecos cuenta ahora con seis sedes y Portugal, con tres. Existe un obstáculo extra: el hecho de que las selecciones sudamericanas de Argentina, Uruguay y Paraguay jugarían sus primeros partidos del Mundial en sus países.

La candidatura de España, Portugal y Marruecos es la única aprobada por la FIFA para el Mundial de 2030, eso sí, tendrá que ser evaluada y ratificada por el organismo internacional el próximo 11 de noviembre.

20 sedes y tres países organizadores

Las sedes españolas son dos en Madrid y dos Barcelona y una en Bilbao, San Sebastián, A Coruña, Zaragoza, Sevilla, Málaga y Gran Canaria. Marruecos, con Casablanca, Rabat, Tánger, Fez, Agadir y Marrakech, y Portugal, con dos sedes en Lisboa y otra en Oporto, aspiran a albergar al menos una de las semifinales y partidos de cuartos.

