El valor de mercado reconoce a Mamardashvili como el mejor del mundo

El mercado reconoce a Giorgi Mamardashvili como el mejor portero del mundo, con el permiso de Diogo Costa, que ya no supera al valencianista pero sí le iguala en valor. Y es que en la última actualización del prestigioso y especializado portal 'Transfermarkt', el guardameta de Valencia experimenta un nuevo aumento de valor hasta alcanzar los 45 millones de euros, los mismos que el mencionado guardameta portugués del Porto, que ocupaba la primera posición en solitario antes de la Eurocopa con 40 millones. Es decir, Costa también ha experimentado un crecimiento, pero solo de cinco 'kilos' mientras que el de Giorgi ha sido de 10 (de 35 a 45 millones). Así, Mamardashvili se ha convertido en el guardameta mejor y más valorado del mercado.

Los cambios son todos fruto de la reciente Eurocopa que acaba de conquistar España en Alemania. En las semanas previas al torneo, Mamardashvili, tras su sobresaliente temporada con el Valencia CF, ya se había sentado en la mesa de los mejores, aunque todavía era el sexto portero con más valor (35 millones) empatado con nombres como Vicario (Tottenham), David Raya (Arsenal), Ederson (Manchester City) o André Onana (Manchetser United) y superado por Maignan (Milan), Donnarumma (PSG), Kobel (Dortmund) y el propio Diogo Costa. Todos ellos han disputado la Eurocopa, y de hecho muchos de ellos aprovecharon que defienden los colores de una selección más potente para jugar más rondas en el torneo, pero ni uno solo dejó más huella que los guantes de Mamardashvili, que lideró a una combativa selección georgiana hasta los octavos de final, donde se encontró a España como su verdugo.

Ya en el segundo partido de la fase de grupos dejó el pabellón del Valencia CF bien alto, erigiéndose, con 11 paradas, en el portero con más balones detenidos en un partido de la fase de grupos desde las 12 hechas por el letón Aleksandrs Kolinko en 2004. En el tercer partido ante Portugal, con su selección jugándose la vida, también se convirtió en un muro infranqueable que desesperó a los lusos y condujo a Georgia a octavos. Ante España fue de nuevo el mejor de su equipo, pero el huracán de la roja fue demasiado incluso para el mejor portero del mundo. Con menos partidos jugados que todos los porteros que le acompañan en lo alto de la estadística, el georgiano sobresalió con una media de 7,5 intervenciones por partido.

Porteros más cotizados / Transfermarkt

Su actuación le sirvió para ganarse merecidamente el sitio en el mejor once del torneo en prestigiosos medios como ESPN y La Gazzetta y también en portales que resultan de las estadísticas de rendimiento de empresas reconocidas como Opta. Sin embargo, la UEFA tuvo otros planes y decidió incluir en su once a Mike Maignan, que alcanzó las semifinales demostrando un buen nivel, aunque algo inferior al valencianista. De hecho, el valor del francés del Milan no se ha visto alterado en esta última actualización y se mantiene en los 38 millones de euros. La UEFA «tuvo observadores técnicos en todos los partidos, que «analizaron los rendimientos desde la perspectiva del entrenador y seleccionaron al MVP», además de considerar tanto «el desempeño individual como el impacto en su equipo» del jugador. Los «observadores técnicos de la UEFA en Alemania han sido Fabio Capello, Ioan Lupescu, Michael O’Neill, David Moyes, Aljoša Asanovic, Rafa Benítez, Avram Grant, Packie Bonner, Frank de Boer, Ole Gunnar Solskjær, Aitor Karanka, Jean-Francois Domergue.

Su futuro sigue en el aire

Y todo mientras su futuro sigue siendo un caso abierto. Desde el primer día del mercado Mamardashvili se postuló como el favorito a convertirse en la gran venta estival del Valencia. Su valor nubló la vista de un club que, esposado a la palabra de Peter Lim, ve en Giorgi una oportunidad de oro para cuadrar un ejercicio más las cuentas. Sin embargo, el de 2024 se está presentando como un mercado, hasta ahora, poco movido, y el club no ha avanzado en ninguna operación. 45 millones, aunque valga cada uno de los euros, parece un precio demasiado elevado para convencer a algunos de los grandes clubes europeos que puedan estar en busca de un guardameta. De momento y a falta de más de un mes para el cierre de mercado, Giorgi sigue siendo la apuesta del club para 'salvar' las cuentas, pero la realidad es que no hay avances.