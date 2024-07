"Como Valencia no hay nada, pero si tuviera que irme sería a la Premier"

Hugo Duro renovó hace escasas semanas por el Valencia hasta 2028 y a pesar del descenso de su cláusula durante el mes de julio, ha expresado su deseo de seguir en Mestalla. Hace unos días, de hecho, declaró en el programa 'Vamos Show' que "no hay nada" como ser jugador valencianista, pero declaró que le atrae la Premier League como destino en caso de que tuviera que salir algún día: "Me dicen que su juego me vendría bien; pero no he visto un partido de Premier en mi vida. Me iría por el idioma y porque a Nerea le vendría bien como piloto", señalaba el atacante

La pasada campaña fue la mejor de su carrera y en ella tuvo un papel fundamental la confianza del entrenador: "El éxito de Baraja es lo justo que es. Da igual cómo te llames, lo que importa es el día a día y en el momento en el que dejas de hacer lo que te pide, vas fuera. Esa competitividad y exigencia diaria hace que todos vayamos con el culo apretao'", decía el punta, que confesó sus afinidades dentro del vestuario: "Mi mejor amigo en el vestuario es Hugo Guillamón. He hecho muy buenas migas este año dentro y fuera del campo con Diego López. Diego llega a línea de fondo y levanta la cabeza, que para mí es una virtud", exponía.

Duro es uno de los jugadores más queridos por la afición del Valencia. Lo acredita Mestalla y también la venta de camisetas. El cariño en este caso siempre ha sido bidireccional, el ariete madrileño nunca lo ha escondido y en la entrevista, junto con su pareja la piloto Nerea Martí, lo ha vuelto a dejar más de patente: "He hecho buenas migas con la afición del Valencia. Me dijeron que era dura y lo es, pero reconoce el trabajo y el esfuerzo, que además son dos características mías. Entre eso y que es raro ver a un futbolista cercano y humilde, se junta un poco todo", explicaba, además de añadir que le gusta mucho más marcar en Mestalla que fuera.

Relación con Mista

Una de las cosas con las que sorprendió Duro fue por su relación con Miguel Ángel Ferrer 'Mista', con el que coincide muchas veces por ser comentarista de DAZN: "Coincido mucho con Mista después de los partidos y me gusta hablar con él porque como tío es un 10, es sincero y sabe de fútbol. No lo he visto jugar, pero siempre me da algún consejito que me sirve. Cuando no le hago caso me tira de las orejas", decía en la entrevista para 'Vamos Show' cuyos fragmentos se pueden leer en el perfil de Radio Taronja.