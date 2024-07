Catalá sigue confiando en la candidatura de Valencia para el Mundial: "Seguimos ahí"

Un día después de saltar todas las alarmas en torno a la candidatura de Valencia para el Mundial de 2030 -la RFEF culminó el proyecto que debe presentar a la FIFA con fecha límite 31 de julio y el Nou Mestalla no forma parte de los estadios-, la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá ha vuelto a hablar al respecto y no descarta la posibilidad de desbloquear la situación del estadio 'in extremis' para conseguir que desde la Federación sí tengan en cuenta a la ciudad como posible sede de la Copa del Mundo.

La alcaldesa ha valorado el "consenso" al que ha llegado el Partido Popular junto con PSOE y Compromís por las fichas urbanísticas. "Lo importante es aprobar las fichas urbanísticas y así blindar la posición de la ciudad con respecto a la propiedad del club. Plazos, penalizaciones, avales, garantías... todo lo que se ha puesto encima de la mesa. Es imposible una posición más garantista con la ciudad que la que ha tenido el Ayuntamiento. Hemos protegido siempre el interés de la ciudad por encima de todo y esto es lo que ha protagonizado un consenso con las fuerzas políticas, el primero que alcanzamos a excepción de emergencias", ha asegurado recordando y "agradeciendo" al resto de fuerzas políticas su gestión política en otros momentos como cuando sucedió el trágico incendio de Campanar.

Será solo a partir de esas fichas consensuadas -el PP tuvo que elegir entre la moción de VOX y la moción del PSOE y Compromís, quedándose con la apuesta del bloque de izquierdas-, podrás desbloquearse la situación del Nou Mestalla, motivo por el cual la alcaldesa sigue siendo optimista en relación a esa posible selección de Valencia como sede para el Mundial. "Siempre digo que nosotros seguimos ahí".