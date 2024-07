Un día después de saltar todas las alarmas en torno a la candidatura de Valencia para el Mundial de 2030 -la RFEF culminó el proyecto que debe presentar a la FIFA con fecha límite 31 de julio y el Nou Mestalla no forma parte de los estadios-, la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá ha vuelto a hablar al respecto y no descarta la posibilidad de desbloquear la situación del estadio 'in extremis' para conseguir que desde la Federación sí tengan en cuenta a la ciudad como posible sede de la Copa del Mundo.