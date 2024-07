Pere Fuset: "Las 'pensaetes' de Catalá paralizan València y pierden trenes como el del Mundial"

El concejal de Compromís en el Ajuntament de València, Pere Fuset, responsabiliza en su totalidad a la alcaldesa, María José Catalá, de que la ciudad no sea una de las nueve que en 2030 albergarán partidos de la Copa del Mundo de fútbol en España. Después de conocerse de manera oficial que la tercera capital del país no será una de las sedes españolas, Fuset ha dicho que "desde Compromís" lamentan "mucho" la "desidia" de la alcaldesa y "también sus mentiras", porque "esta misma mañana insistía en que era posible ser una de las sedes escogidas".

"Las 'pensaetes' de Catalá lo único que hacen es paralizar València, alargar los problemas, enquistarlos y perder el tiempo y también los trenes como es el caso del Mundial 2030. Ya se ha confirmado que la ciudad no acogerá ninguno de sus partidos, y desde Compromís lamentamos mucho la desidia de la alcaldesa y sus mentiras, porque esta mañana decía insitía en que era posible ser una de las sedes escogidas. No estamos y por desgracia no podemos acoger ninguno de los encuentros del Mundial", argumenta el político valencianista.

Pere Fuset, además, indicó que desde su partido llevan tiempo alertando de que "era imprescindible aprobar las fichas urbanísticas y el nuevo convenio" para que el club, inactivo durante años, empezase las obras del nuevo estadio. "Catalá debe reflexionar porque desde Compromís ya llevábamos un año advirtiendo de que era imprescindible aprobar las fichas urbanísticas y el nuevo convenio para que Peter Lim comenzase las obras del Nou Mestalla, pero garantizando que no pudiera hacer su negocio sin cumplir con las obligaciones hacia el club y la ciudad. Ahora no podíamos esperar un final peor", concluye.