Estreno sin ritmo ni acierto ante el Castellón (0-0)

Pistoletazo de salida al Valencia CF 2024/25. El equipo de Rubén Baraja se estrenó en esta pretemporada con un empate a cero ante el CD Castellón en un partido trabado y en el que fue palpable la falta de ritmo postvacacional en ambos equipos. Rafa Mir debutó en la segunda mitad y dispuso de la más clara del partido. César Tárrega fue el mejor en la primera parte mientras que Tejón, Hugo González y Guillamón destacaron en la segundo. Mucho por mejorar y trabajar en una pretemporada que acaba de comenzar.

Era el primer partido postvacacional y se notó desde el primer minuto sobre el terreno de juego del Antonio Puchades. Tanto al Valencia CF como al Castellón les costó coger ritmo y el balón se transportaba de área a área sin pasar apenas por el centro del campo. Las bandas eran protagonistas y el equipo de Rubén Baraja trataba de sacar el balón con algunas galopadas de Jesús Vázquez que, si bien estaban bien ejecutadas, no generaban peligro. El Castellón, por su parte, apostaba por su fiel estilo de sacar el balón jugado, moviendo el balón de lado a lado con paciencia, pero con serias dificualtades para avanzan líneas ante un Valencia bien plantado. En todas las 'casi ocasiones' del equipo albinegro aparecía César Tárrega para despejar el posible peligro.

A partir de la segunda mitad fue cuando valencianistas y castellonenses comenzaron a quitarse las legañas de las vacaciones y los asistentes al Puchades lo agradecieron. Los de Baraja se soltaron en ataque y Otorbi tuvo la primera ocasión peligrosa, pero su remate de cabeza en el segundo palo se marchó alto. La siguiente fue para Alberto Marí, qu eno terminó de controlar un balón botando en un mano a mano con el portero albinegro, que fue contundente y le ganó la partida al canterano del Valencia. Inmediatamente después la tuvo Hugo Duro. El '9' blanquinego recibió un balón lateral dentro del área pero su recepción fue mala y cuando se dispuso a chutar ya fue demasiado tarde. También se animó el Castellón. Cipenga avisó primero, pero su remate desde la frontal se marchó alto. Minutos después Dimitrisveski hizo su primera parada como valencianista a un remate manso de cabeza. Con el 0-0 y las primeras ocasiones, jugadores a vestuarios.

En la segunda mitad el partido no siguió una línea ascendente si no todo lo contrario. Ambos equipos cambiaron su once al completo salvo Dimitirevski, que disputó los 90 minutos. En clave valencianista, Martín Tejón y Hugo González fueron los más participativos en campo contario. Guillamón también destacó en su tarea en el centro del campo y el joven Iker Córdoba dio seguridad atrás. Casi que lo más destacado fue el debut de Rafa Mir, que se mostró incansable en la presión y a la hora de bajar balones llovidos en el centro del campo, pero también se notó la inactividad cuando erró la ocasión más clara de la segunda mitad. El primer test del verano terminó con el Valencia animado y gozando de ocasiones más o menos claras, pero sin capacidad para rompero el cero a cero.