La afición pide fichajes... sobre todo en las bandas

Con dos semanas ya de pretemporada en las espaldas y el primer amistoso completado el pasado sábado ante el Castellón, Rubén Baraja solo cuenta con dos caras nuevas en su plantilla. Stole Dimitrievski y Rafa Mir son los únicos refuerzos que la dirección deportiva ha conseguido cerrar a 22 de julio a pesar de que la plantilla pide mucha más ayuda. El empate a cero en el estreno del Valencia 2024/25 ante el conjunto albinegro dejó en evidencia, a falta de que se incorporen al grupos lesionados e internacionales, que al grupo del Pipo le falta profundidad y calidad a partes iguales. En una encuesta elaborada en la web de Superdeporte, los usuarios han tenido y siguen teniendo la oportunidad de votar, entre siete opciones distintas, cuál creen que la demarcación que más necesita reforzar el Valencia CF, y los resultados han dejado muy caro el sentir de la afición: fichar a jugadores de banda es urgente.

Con más de un millar de participaciones en la encuesta, el 41 por ciento de los votantes se decantan por la prioridad de fichar extremos. Esa es, de hecho, la petición de Rubén Baraja al club, que en las últimas semanas trabajaba, o trataba de hacerlo, en la incorporación de Luis Rioja. Sin embargo, el caso del todavía futbolista del Alavés, próximo rival del Valencia esta pretemporada por cierto, se ha enfriado en los últimos días debido, de nuevo, a las limitaciones económicas del Valencia CF para operar en el mercado de fichajes. Lim, desde la comodidad de Singapur, no autoriza ninguna operación y la dirección deportiva no puede cumplir con las peticiones babazorras a pesar de la buena sintonía que existía con el jugador desde hace algunas semanas. Los titubeos del Valencia han llamado la atención de otros equipos que ya se han fijado en Rioja y no dudarán tanto en lanzarse con todo a por el extremo.

Aunque sea prioritario, la banda no es la única demarcación que necesita mimbres. El 25 por ciento de los votantes han optado por la opción de mediocentro como posición a reforzar. La realidad es que durante la temporada pasada la lesión de André Almeida y la irregularidad de algunos centrocampistas limitó la sala de máquinas de Rubén Baraja durante un tramo demasiado largo de la competición. Solo Pepelu fue intocable de principio a fin y el mejor tramo del equipo durante el curso fue cuando el de Denia formó un doble pivote junto a Hugo Guillamón que dio solidez y consistencia al equipo.

Con el 20 por ciento de los votos, los usuarios consideran que el club debe fichar a un defensa central. La lesión de Diakhaby, de la que no se recuperará hasta 2025, es el principal motivo del ‘miedo’ valencianista. Cristhian Mosquera es el único central consolidado de la plantilla, y probablemente no comenzará la temporada con el equipo al estar concentrado con la selección española que participa en los Juegos Olímpicos de París. Esos factores dejarán, si no hay fichajes, a Cenk, Tárrega y Yarek como las únicas opciones para el centro de la zaga. Un panorama desolador a pesar de la ilusión que generan dos futbolistas jóvenes como Yarek y Tárrega.

Ya con un porcentaje considerable inferior de votos aparecen el resto de demarcaciones. El seis por ciento es para el puesto de delantero centro, que con el fichaje de Rafa Mir para complementar a Hugo Duro y Alberto Marí está cerrado. El cuatro por ciento de los votantes se decanta por el lateral derecho. Foulquier y Thierry son ahora los integrantes, aunque el luso no tiene la continuidad asegurada. El tres por ciento considera oportuno fichar en el lateral izquierdo, cubierto a día de hoy por el José Luis Gayà y Jesús Vázquez, y solo el uno por ciento reforzaría la portería, donde también hay caso a la espera de si Mamardashvili termina saliendo o no. De momento, el club ya hizo un movimiento en el arco con la incorporación de Dimitrievski.