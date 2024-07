Yarek y Raúl Jiménez, a por la semifinal

El combinado nacional, comandado por un imperativo Yarek Gasiorowski y Raúl Jiménez, se juega pasar como primera ante una selección francesa ya clasificada y que buscará vengar a la absoluta. Los de José Lana se complicaron la continuidad en el Europeo sub-19 tras un gol de Turquía en el 90 que suponía el empate y 'empañaba' la colosal actuación del jovencísimo central del Valencia, autor del único gol de España. De no ganar, 'La Rojita' debe puntuar sí o sí para asegurarse el pase a semifinales y la clasificaión al Mundial sub-20, puesto que Turquía con una victoria sumaría los mismos puntos y se decidiría por la diferencia de goles.

Clasificación Grupo B Europeo Sub-19 / Sofascore

Yarek, a pesar de ser un defensor, acumula números que firmaría cualquier delantero. Con 7 goles en 15 partidos, es el máximo goleador de España en la categoría y el baluarte de esta selección en el torneo disputado en Irlanda. El de Polinyà del Xúquer está demostrando que el Valencia CF tiene central para largo, exhibiendo una solidez y contundencia en el plano defensivo inconmensurable. Junto a Raúl Jiménez, los valencianistas están jugando un papel clave para mantener a cero la portería defendida por el meta blanquinegro y prolongar el sueño europeo.

El poliñanense fue uno de los centrales de Baraja en el último tramo de la temporada y está haciendo méritos para volver a ser importante en el inicio de la próxima. Con Diakhaby lesionado, Mosquera en los Juegos y sin fichajes a la vista, el 'Pipo' solo contaría con Yarek, Tárrega y Cenk para formar el centro de la zaga en las primeras jornadas ligueras.

La historia detrás del gol

Al finalizar el partido contra Turquía, el central le contó a los medios la llamativa historia que comparte con Sergio, fisioterapeuta de la selección, y que está detrás de su secreto goleador: "Siempre que me venda la mano me dice que voy a meter gol y un día marqué un hat-trick. Lo repitió y marqué unos cuantos goles más. Se está cumpliendo, me da suerte". También confesó que "nunca te imaginas siendo central y marcando tantos goles, pero su principal objetivo es defender y encajar lo menos posible".