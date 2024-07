"El equipo de Catalá y Peter Lim han estado negociando la ATE caducada"

Miguel Zorío, exvicepresidente del Valencia CF, ha puesto en conocimiento de los portavoces municipales de Compromís, PSPV-PSOE y Vox la documentación a la que ha tenido acceso y que acredita que el Ayuntamiento de Valencia de María José Catalá ha estado negociando con el equipo de Peter Lim condiciones de una ATE que está caducada por doble sentencia judicial.

“Como se comprueba en la documentación OFICIAL del Ayuntamiento de Valencia, el pasado 10 de junio, la empresa de Peter Lim pide a María José Catalá que le mejore los porcentajes de edificabilidad del terciario, qué si nadie lo remedia, mañana será malvendido por parte del Valencia CF, por 60 millones de euros menos del precio que tendrá cuando el comprador lo revenda. El escrito entra en el 10 de junio en el servicio de planeamiento urbanístico, y olalaaaa, en menos de un mes, Peter Lim recibe el ok a su petición de mejoras, el 2 de julio. Sólo dos semanas después, el 17 de julio, María José Catalá decide aprobar el nuevo convenio urbanístico y sus fichas, ocultando a la oposición y a sus socios de gobierno las negociaciones que han llevado a cabo Cristobal Grau y Javier Solís, entre otros. Una negociación sobre una ATE caducada, para mejorar condiciones urbanísticas, para que Peter Lim gane 200 millones de euros y sin que nadie le obligara, al menos, a firmar la candidatura de Valencia al Mundial 2030” explica el portavoz de Marea Valencianista; para el que “es increíble que la Alcaldesa me acuse de intentar recuperar el Valencia CF y tirar a Peter Lim; cuando ella estaba negociando desde hace meses con el local management del singapurense. Eso sí, declarando que eso era “inexacto”, aunque Javier Solís ya dijo antes de elecciones que “se habían sentado con ella e iban a esperar a que entrara el nuevo gobierno municipal”. El delito no es querer tirar a Lim, el presunto delito es negociar un convenio urbanístico con el promotor que incumple la ley de contratos del estado y que tiene dos sentencias en contra por incumplir con el Ayuntamiento de Valencia”.

“Los grupos políticos del Ayuntamiento de Valencia tienen mañana una gran responsabilidad: deben pararle los pies al pelotazo urbanístico orquestado por Peter Lim y sus amigos. Voy a denunciar en fiscalía estos hechos que demuestran presunta prevaricación. Es evidente que el servicio de planeamiento, con fecha 2 de julio de 2024, lo que debería haber contestado es que la ATE está caducada, y que no tiene sentido hablar de un terciario que no existe a efectos urbanísticos por sentencia judicial. Y también es evidente que si la moción que se votara mañana, no se pudo votar el mes pasado por un informe jurídico del abogado del consistorio, ahora sería ilegal votar la misma moción” ha declarado de forma contundente Miguel Zorío.