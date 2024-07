Salva Gomar: "La FFCV le ha transmitido a FIFA la importancia de que esté València"

Desde que el Mundial 2030 apareció en el horizonte, el asunto del Nou Mestalla tomó una nueva dimensión y se coló con mucha más fuerza en la agenda política. Después de muchos meses a vueltas con el conflicto urbanístico y político entre la propiedad del Valencia y la administración, que iba restando posibilidades a la candidatura valenciana por la desidia y el poco compromiso de Peter Lim, finalmente el inacabado estadio de Cortes Valencianas quedó fuera de las sedes anunciadas por la RFEF. Salvador Gomar, que atendió a Superdeporte, busca revertir esta decisión.

-El viernes se supo que València no está entre las 11 elegidas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para ser sedes del Mundial 2030. ¿Continúa la indignación, o ha bajado en intensidad con el paso de las horas?

La valoración es la misma. La tercera capital de España no se puede quedar sin sede con todas sus infraestructuras, capacidad hotelera, vías de comunicación, clubes con solera, licencias, posición estratégica geográficamente, etc. Por todos esos motivos València no se puede quedar fuera. Sigo pensando lo mismo, creo que no ha habido un proceso justo con València.

-Hoy, ¿el presidente de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) es algo más optimista con que la situación pueda revertirse? ¿Ha llegado este fin de semana algún input para la esperanza a la candidatura?

Con las vías de la FIFA o del Gobierno... Nosotros lo que intentamos es darle la vuelta a la decisión porque aún no ha concluido el plazo del 31 de julio. Intentamos que, por todas las vías posibles, consideren a València como sede de una forma u otra, siendo 12 o 13 sedes, o que sean 11... Lo que queremos es que nos informen sobre cuál ha sido el baremo para sacar a València de las 11 sedes, ya que, al menos, estamos en igualdad de condiciones con varias de ellas porque hemos cumplido los requisitos.

-Sobre ese informe solicitado, la RFEF dice que tanta la Federación Valenciana como las instituciones públicas "han cumplido al 100 %", pero que el Valencia CF no lo hizo. En su comunicado, el club indica que aceptó las condiciones de estadio el 28 de junio, fecha, según la Federación Española, fuera de plazo. Supongo que a la candidatura también le han comunicado esta situación.

No, no. En el escrito viene que València no ha sido considerada como una de las 11 sedes. Nada más. Lo que sí han filtrado en los medios es la fecha del 28 de junio, pero esa fecha no me sirve porque hasta el 16 de julio nos han enviado misivas y comunicaciones para que vayamos completando el expediente de València. Aparte de que esa fecha la han ido cambiado desde hace 7-8 meses. No estaba establecida como tope en ningún sitio. A mí no me vale lo del 26 de junio, me vale que València cumple los requisitos antes del 31 de julio. Solo nos hacían comentarios de "sería bueno" que enviarais antes de tal fecha, porque así "nosotros vamos a Agadir...". Un "sería bueno" no lo tomamos nadie como una fecha de caducidad.

-Insisto en que la Federación asegura que comunicó al Valencia que el 26 de junio era el límite prorrogable para aceptar el "stadium agreement" sin justificar motivos urbanísticos, como hacía reiteradamente.

Ya, pues el día 29 de junio tenía que habernos dicho que ya no formábamos parte de la candidatura, pero, lejos de todo eso, seguían enviándonos comunicaciones. ¿Estamos dentro, o estamos fuera y nos han querido, no sé, tener en vilo hasta el final sabiendo que no estaríamos? ¿Por qué continuaron reclamando documentación casi un mes después? Han ido ampliando fechas a lo largo del proceso para todos, no para nosotros únicamente. Cuando pusieron el primer plazo no cumplió ninguna sede. De hecho, hay clubes de sedes que están dentro de las 11 que no han firmado el documento que no firmó el Valencia.

-¿Qué clubes son esos? ¿Real Madrid o Athletic, por ejemplo?

A la vista está... el otro día se dijo en una emisora nacional, y creo que alguno más. Clubes, que por circunstancias que no han firmado la aceptación. No sabemos los baremos, y queremos saberlo. Luego está el caso del Deportivo, que dice su propietario que no está por la labor de ampliar las gradas por encima de 32000 espectadores. El estadio es de propiedad municipal, sí, pero existe un convenio de arrendamiento en el que se habla de sostenibilidad del campo y las gradas y no hacer ampliaciones excesivas. El club aunque no sea propietario debe firmar para la cesión del estadio al tener los derechos de uso.

-En la RFEF, en cambio, explican que la firma corresponde al dueño de la titularidad. Según ellos, el problema radica en el incumplimiento del Valencia CF alegando razones ajenas al contrato FIFA.

Hemos cumplido todos, el Valencia también, hace menos tiempo, pero ha cumplido. Si no hubiese cumplido no estaríamos los demás aquí peleando por nada. Cumplimos todos.

-Entonces, ¿considera que ha habido un complot desde alguna parte para dejar fuera del Mundial 2030 a la tercera capital de España?

¡No, hombre, no! En absoluto, considero que han cogido las 11 primeras sedes y ya está, creyendo que en València los políticos no iban a ponerse de acuerdo, que no habría licencia de obra o que las fichas... pensando que un problema de índole urbanística iba a seguir todavía. Repito, no todas las sedes... ojalá cumplan todas, pero no sé porque sin tener los baremos de selección.

-Tratándose de Lim y sus proyectos del Nou Mestalla es razonable pensar que el problema puede persistir. Reconociendo el mérito organizativo de la ciudad durante décadas (maratones, Europeos de básquet, Copa Davis, etc), ¿no hay un mínimo de autocrítica en la candidatura en que algo ha fallado?

Aquí ha fallado la Federación Española que no ha considerado a València como una de las 11 sedes.

-¿El hecho de que el máximo accionista del Valencia tenga un estadio diez años parado, no puede haber influido?

A ver, Peter Lim llega en 2014 y antes había otros. No es cuestión de Lim, es del Valencia CF, ahora está él e igual en 2030 no está él. ¿València ha cumplido los requisitos?

-Dependerá del plazo, si realmente es el 26 de junio, no lo ha hecho por culpa del club.

No, es que no hay ningún plazo porque el 16 de julio yo puedo acreditar que la candidatura 2030 de la Federación Española envía un email para que aportemos documentación de nuestra sede. ¡Si estamos fuera de plazo, no tienen que enviarnos nada! ¡16 de julio con L! Hace menos de una semana. Que no me cuenten milongas de que hay un plazo establecido porque el 16 de julio nos siguen pidiendo planos del estadio, de fuera del estadio, de cómo va a quedar la situación con la ciudad... en, al menos, un par de correos. Para mí, eso significa que seguimos en plazo.

Concuerdo en que si se acabó el plazo no tendrían nada más que solicitar.

El plazo del que hablan del 26 de junio es porque ese fin de semana hubo una reunión en Agadir (Marruecos) con las otras dos federaciones. Recuerdo que el Mundial era de España y Portugal, y luego con la Guerra se pensó en Ucrania y se barajó ceder una sede, Portugal siempre tuvo 3, España llegó a 15, íbamos a perder una sede o dos con Ucrania. Eso se paró y luego vino Marruecos, el Gobierno decidió abrir el Mundial a un país africano para que la candidatura ganara peso en los votos. Uruguay solicitó el Mundial también por cumplirse el centenario del primer Mundial en 1930 en aquel país. Marruecos no empezó con seis sedes. Todos nos quedamos atónitos cuando al presidente de la federación sudamericana se le escapó que iba a haber Mundial en Uruguay y España. ¿Cómo? La cuestión quedó en que los primeros partidos de Uruguay, Paraguay y Argentina serían en su territorio. Hoy, no sé si esto va a seguir siendo así. Todo es cambiante a seis años vista y los plazos son relativos. El último acuerdo entre España, Portugal y Marruecos es de 11 sedes, tres y seis, respectivamente, y la final en el Santiago Bernabéu. No sé, si por circunstancias sociales, deportivas, federativas, etc... Marruecos le ha ido comiendo terreno a España. El Gobierno español quiere 13 sedes. ¿Por qué? Para meter a València y Vigo. ¿Por qué lo digo? Porque la carta del CSD también es en julio. Es decir, no hay más plazo que el 31 de julio. En ningún sitio nos han dado un calendario de plazos, más allá de uno aleatorio al principio de todo hace dos años.

¿Cuándo acababan esos plazos?

No lo recuerdo, pero el límite seguro es el mismo, el 31 de julio presentando el libro de la candidatura.

Siendo así, aquí hay un entuerto difícil de remediar. 11 sedes que han conocido ya públicamente que son oficialmente candidatas al Mundial 2030, y así lo han transmitido a sus ciudadanos.

Claro que es muy complicado, pero nada es absoluto. Por ejemplo, en el Mundial de Estados Unidos 2026 existen dos sedes que ya las han cambiado. Luego la FIFA tendrá que ver si cumplen sus exigencias las 11 sedes fijadas.

¿Qué solución vislumbra?

La Federación Española puede trasladar a Portugal y Marruecos que, a pesar del acuerdo, nosotros tenemos un problema con dos o una sede, y vamos a marcar en el 'bid book' 13 y que, posteriormente, sea FIFA la que haga la selección. En lugar de 20 pasar a 22. FIFA sí que acepta excepcionalmente 22, siempre y cuando exista acuerdo con el resto de organizadores. Y eso es lo que no hay. Lo que no quiere es problemas con ningún país, como es normal. No hay que olvidar que contamos con un Mundial entres países, pero FIFA dijo que los tres primeros partidos se disputarían en territorio de la Commebol, además, diez días antes por la diferencia de climas.

Dentro de los esfuerzos de la candidatura se negocia con la RFEF, el CSD, ¿se ha jugado la baza de que alguna sede de comunidad autónoma con dos pueda ceder su lugar?

No, eso no, yo creo que por parte nuestra no. Respeto a las 11 y las felicito. Imagino que habrán cumplido los requisitos.

En lo que sí se trabaja es en que el libro de la candidatura pueda ampliarse a 13 sedes, para que la FIFA valore con el argumento, entre otros, de que el arco mediterráneo queda vacío de Málaga a Barcelona.

Exacto. Geográficamente, por vías de comunicación, hoteles, por todo... por el sentimiento futbolístico que existe en la Comunitat Valenciana. Por las subsedes elegidas... cómo vamos a tener una en Paterna y los estadios a cientos de kilómetros.

¿Alguien de la candidatura, quizá, de la FFCV, ha intentado contactar con FIFA y exponer el problema de que se quede fuera?

Nosotros, la Federación, lo estamos intentando con la FIFA, trasmitirles la situación y la necesidad de que esté Valencia en el Mundial.

¿La decisión de la FIFA sería posterior al 31 de julio?

No lo sé, el 'timing' lo desconocemos.

¿El supuesto conflicto entre Salva Gomar y Pedro Rocha por la presidencia de la Española, según lo publicado, ha podido influir en todo esto para rendir cuentas con la Valenciana?

¡No, qué va! Ayer hablé con Pedro Rocha, es el responsable de la Federación, pero no hay ningún problema de nada. No sé quién se lo ha querido inventar. No hay ninguna guerra. Ni siendo agraviados con lo del Mundial, contemplo esa opción. El día de la final de la Euro, también en la semifinal, estuve con él. Lo que veo es que han elegido a las 11 primeras que cumplieron exigencias, por eso dicen lo del plazo. Así lo entiendo yo.

Salvador Gomar, ¿tiene ánimos y voluntad de ser el próximo presidente de la Federación Española de Fútbol?

Ahora mismo lo que yo quiero es velar por los intereses de la Valenciana, y luchar por que València sea sede del Mundial, de eso otro no tengo nada que ver.