El fichaje de Rioja se complica

Luis Rioja está siendo el nombre del mercado en clave valencianista. Después de poner punto final al 'culebrón Rafa Mir' tras más de un año de tira y afloja, el caso del fichaje del jugador del Deportivo Alavés está volviendo a destapar la realidad de la situación actual del Valencia. El equipo babazorro podría dejar salir al jugador por menos de dos millones de euros, pero sigue sin recibir ninguna llamada por parte de la dirección deportiva valencianista. Mientras tanto, Osasuna sí que ha mostrado interés por el jugador, pero con una oferta inferior a la deseada. El último equipo en mostrar interés por el jugador ha sido el Mallorca de Jagoba Arrasate, que mejoraría la oferta presentada por Osasuna.

Durante los últimos días de la operación Rafa Mir, desde el Valencia transmitían que se pondrían manos a la obra con el fichaje de Rioja cuando se cerrase al delantero. La realidad es que casi dos semanas después de la oficialización del acuerdo con el Sevilla por la cesión del futbolista murciano, sigue sin haber contacto entre las direcciones deportivas. El director deportivo del Alavés hace una semana mostraba su incredibilidad ante una situación que por parte del Valencia todavía no ha cambiado. "No hay negociaciones. Aunque sea difícil de explicar, con nosotros no se ha puesto en contacto nadie", afirmaba Sergio Fernández.

El extremo sí que ha recibido estos últimos días ofertas de Osasuna y, más recientemente, el interés del RCD Mallorca. La oferta recibida por el club de Pamplona no termina de satisfacer al futbolista, mientras que la del conjunto de Arrasate se acercaría más a lo que desea el futbolista, que también valora opciones fuera de España. El Valencia por su parte, al no haber transmitido ninguna oferta al club, observa como sus opciones de fichar al extremo se van alejando, ya que el jugador no quiere que esta situación se alargue mucho más en el tiempo.

Las bandas del Valencia, posición a reforzar

Una de las posiciones en las que el equipo valencianista va más corto de efectivos es sin duda la de extremo. El Valencia a día de hoy cuenta en sus filas con Fran Pérez, Sergi Canós, Hugo González, Samu Castillejo -a la espera que se resuelva su situación-, y Diego López. El asturiano es el único extremo zurdo que dispone el Valencia en plantilla y, además, se encuentra concentrado para disputar los Juegos Olímpicos de París las próximas semanas, por lo que Baraja no podrá contar con él hasta que acabe la andadura de la selección española. En la encuesta realizada por SUPER, la afición valencianista también considera que la posición de extremo es la que debe reforzar el club con más urgencia.