Rafa Mir: "Víctor Orta y Del Nido fueron los que cambiaron las condiciones"

Rafa Mir el día de su presentación con el club de Mestalla ya dio a entender que llegaría el momento de hablar y explicar la situación que ha vivido estos últimos meses y parece que ya hay fecha para que aclare todo lo ocurrido. Mañana, martes 23 de julio en DAZN. “Hoy no es día para hablar del Sevilla, sino para hablar del Valencia, con la ilusión con la que vengo... hablaremos más adelante, ahora no toca”, expresó el delantero el día de su presentación.

Parece que el ariete no ha querido dejarse nada por esclarecer y ha preparado, junto con DAZN, una entrevista a modo documental, en la que explicará su versión de los hechos del 'no' fichaje por el Valencia y lo que ha costado que se haga realidad la vuelta a 'su casa'. "Lo que más me ha molestado es que la gente no supiera la verdad", es una de las frases que se puede escuchar de Rafa Mir en el adelanto de la entrevista.

Los culpables

Y es que no parece que el actual jugador del conjunto blanquinegro vaya a tener pelos en la lengua y apela directamente al presidente y al director deportivo del Sevilla F.C. en la entrevista: "Víctor Orta y Del Nido fueron los que cambiaron las condiciones". Además, tras escuchar frases pronunciadas por Miguel Ángel Corona, Del Nido y Víctor Orta, entre otros, el atacante pronuncia la frase más impactante: "Ya han hablado suficiente por mí, ahora me toca a mí".

"Esta situación no es por mi culpa", ha querido aclarar Rafa Mir, quien también ha expresado su deseo a la hora de hacer este documental que se estrena este el martes 23 de julio: "Es hora de que la gente sepa realmente lo que ha pasado".

Mensaje vía 'X'

El delantero murciano ha lanzado un mensaje a través de 'X', en agradecimiento a DAZN por la entrevista.

"Una etapa se cierra cuando se conocen todos los capítulos. Gracias @DAZN_ES por interesarse en contar lo sucedido durante los últimos meses".