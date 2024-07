El Pleno da luz verde a reanudar el Nou Mestalla

El pleno del Ayuntamiento de València aprobó en el último pleno del curso político y a falta de diez días para que caduque la ATE (Actuación territorial Estratégica) de Mestalla, las nuevas condiciones urbanísticas que han de regular de ahora en adelante las obligaciones y los derechos del Valencia CF en cuanto al nuevo y al viejo campo de fútbol. Estas nuevas reglas del juego han sido apoyadas por el PP con Compromís y el PSPV, es decir, 29 votos a favor frente a los 4 de Vox, que votó en contra. De haber llegado al 3 de agosto sin acuerdo, la ATE habría decaído y con ella las obligaciones de Peter Lim con la ciudad.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, Juan Carlos Caballero, defendió la decisión de aprobar «in extremis» las nuevas directrices del plan urbanístico con el Valencia CF y justificó la aprobación de las nuevas fichas urbanísticas porque «ponen coto y evitarán que Peter Lim tenga barra libre» con la construcción del nuevo estadio. Del mismo modo, recalcó que «el valencianismo merece este acuerdo», al que Vox dio la espalda. Su portavoz, Juanma Badenas, justificó el voto en contra de la formación conservadora «porque se reconocen derechos urbanísticos a alguien que no los merece». «Teniendo en cuenta que Valencia no va a ser sede del Mundial no tiene ningún sentido reconocer derechos. Dejamos que el resto de grupos municipales aprueben lo que consideren pero no nos adherimos a esa posición».

Lo que no prosperará será la moción de reprobación a la alcaldesa, Mª José Catalá, impulsada por Compromís por el retraso en la aprobación de las nuevas fichas urbanísticas en la operación del nuevo y viejo Mestalla. Badenas añadió que para «mantener un gobierno estable estable» y que «defienda los intereses de los valencianos», no pueden votar a favor de esa reprobación.

Caballero aseguró que tras años de parálisis en un año se han aprobado las fichas urbanística. «Es un paso muy importante» por lo que, subrayó, «no tiene mucho sentido es que la oposición apruebe las fichas urbanísticas, unificando posturas, y a la vez busquen reprobaciones». «Estamos viendo como la oposición busca el oportunismo y cacarear porque no le interesa el valencianismo». Ya en el pleno, el concejal de Urbanismo, Juan Giner, recalcó que «se ha llegado a un acuerdo desde la cordura y el sometimiento a la ley» y pidió coherencia a todos los grupos.

Un mal menor

El portavoz de socialista, Borja Sanjuán, explicó que es el «mal menor» porque de lo contrario el 3 de agosto Peter Lim podría hacer uso de los privilegios urbanísticos de una operación urbanística mal hecha sin tener que haber acabado el nuevo estadio. También aprovechó para referirse a la alcaldesa como la culpable de «llevar las cosas a u precipicio» que el «Partido Socialista ha podido solucionar y evitar el peor de los escenarios».

Además, Sanjuán desvinculó la decisión del grupo socialista sobre las fichas urbanísticas con el Mundial: «Nosotros, siempre dijimos que el Mundial no iba a condicionar la decisión que íbamos a tomar». El portavoz declaró que sufrió un ataque por parte del Valencia CF por decir que el club ha usado el tema del mundial para «chantajear», en lo que se reafirmó.

Compromís Sí, pero no

Papi Robles, la portavoz de Compromís, explicó que lo mejor «para Compromís, el lugar donde debe estar el Valencia Club de Fútbol es el Mestalla», pero esto es una operación que se inició en 2005 por un gobierno del PP. Si pudiéramos elegir libremente haríamos eso, pero la realidad es que Peter Lim tiene unos derechos urbanísticos a los que hay que poner coto. Robles reconoce que «tenemos algunas incoherencias» pero el acuerdo que se aprueba en el pleno es para evitar que Lim «pille la pasta» y deje el estadio sin terminar. «Como el propietario del club pasa por encima de los intereses del VCF», añadió minutos antes de votar a favor de las fichas urbanísticas.

