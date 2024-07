Rafa Mir no se corta contra el Sevilla

Rafa Mir ya ha contado su verdad. Ya anunció ayer en el adelanto de su entrevista con DAZN, ya habían hablado mucho por él y que ya le tocaba. Y así ha hecho, no se ha cortado en ningún momento para contar toda su verdad sobre la turbulenta situación que ha vivido con el Sevilla y los dirigentes del club.

El delantero ha cargado contra Víctor Orta y Del Nido Carrasco por las malas gestiones entre él y las diferentes ofertas que llegaron para que se cumpliese su deseo durante el mercado de fichajes del verano 2023: "Hablo con el club y le transmito el deseo de cambiar de aires, de buscar una solución buena. En primer lugar, aparece el Valencia". Tras llegar esta oferta, se establecen unas condiciones por parte del conjunto hispalense, que a última hora, como afirma el atacante de Cartagena, el club cambia drásticamente.

"El Sevilla en último momento las quiere cambiar (las condiciones). Yo le decía que él me había dado su palabra, me había dado la mano, que ahora me dejase decidir a mí. Él -Víctor Orta- me dice que voy a ser un jugador muy importante. Yo había tomado mi decisión que era irme y ellos me dicen que no, que yo tengo un contrato que tengo que respetar y bastante resignado me tocó abandonar las instalaciones e irme a casa, sabiendo que no iban a aceptarse la oferta".

El controversial rechazo al Milan

De la misma manera, según lo que expresa Rafa Mir, al final del mercado, llegó una oferta del Milan, donde ellos -Milán- hacen una serie de ofertas, mandan contratos directamente para firmar y que pueda marcharse. Como reconoció V. Orta: "una oferta por parte del Milan bastante ambiciosa para adquirir a Rafa". El ariete tenía como objetivo salir: "Estaba en casa esperando a que se cerrara la oferta, con la maleta preparada y el avión casi cogido para salir hacia Milán y nos comunican que no encontraban otro sustituto, un recambio y que por ese motivo no me dejarían salir. Y de pronto, pese a la condición que le pusieron para no salir, termina el mercado y al día siguiente anuncian a otro compañero -Mariano-. "Y claro, nuestra cara fue la de estar sorprendidos de cómo habían hecho esa gestión", ha expresado Rafa Mir en la entrevista.

Rafa Mir en su presentación elpasado 11 de julio / EFE

Antepone al Valencia CF

Al igual que en el mercado anterior, en el de invierno el club de Mestalla volvió a aparecer en escena. Como explica en el documental de DAZN, tras conocer que había acuerdo, ve que pasan las horas y no se cierra nada. En ese momento llama Corona y comunica que han cambiado las condiciones y que el Valencia se van a retirar de la oferta. "Del Nido Jr. -así le llama Rafa Mir- fue el que cambió las condiciones y el Valencia, por respeto, pues se retira de la negociación, cosa que yo veo normal", ha contado el delantero.

"Rápidamente cojo el coche y me marcho al estadio pidiendo explicaciones de que había ocurrido y nos comunica que sí, que habían cambiado las condiciones, que nos pedía perdón. Hubo unas palabras más altas que otras, pero dada la situación era lo normal. Yo les pedí, por favor, que llamaran al Valencia pidiéndoles perdón e intentando arreglar el asunto y lo hicieron".

En el equipo, pero sin jugar

Rafa Mir destaca en la entrevista la desorganización que existe dentro del club rojiblanco. "Ha pasado con muchos jugadores y en muchas facetas, y yo creo que esto es un claro ejemplo de como funciona". Además, es muy contundente en sus palabras contra el que fue su entrenador, Quique Sánchez Flores: "El míster yo creo que viene más orquestado desde arriba. Tuvo unas declaraciones que no me gustaron y se lo hice saber en la primera reunión que tuve con él. Siempre he trabajado al máximo, ahí están los datos del GPS que nos ponen durante todos los días para corroborarlo y desde aquí le invito que lo haga público".

Y deja claro que no ha querido hablar antes por no perjudicar al club ni a sus compañeros: "No había salido a hablar porque no era momento para desestabilizar el barco, el barco ya estaba desestabilizado desde arriba y lo que menos quería era molestar el trabajo de mis compañeros, cuando a mí ya me habían comunicado cuál era mi situación". "Tengo una gran relación con Ramos, Navas, Rakitić, todos los jugadores de la plantilla y ninguno entendía la situación, cómo no me habían dejado salir, y que cuando el equipo necesita goles y carácter, no contaran conmigo. Lo mío es solo un ejemplo, pero podemos ver lo que ha pasado con Ramos, que acabaron fichándolo. Con Navas, que le hicieron una despedida y al día siguiente le propusieron un contrato vitalicio. Espero que se solucione de la mejor manera por el bien del sevillismo".

Mensaje a los aficionados

Para finalizar el breve documental, aprovecha y manda un mensaje a los aficionados sevillistas: "Creo que la afición ha estado desinformada en todo momento. No había salido a hablar y no sabían mi parte de la historia. Estoy seguro de que, ahora, cuando sepan van a entender todo y van a verme como me habían visto los otros años".