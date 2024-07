Rioja habla del interés del Valencia

El culebrón Rioja sigue con su particular tira y afloja. Esta mañana, con la llegada del Alavés a Valencia, Luis Rioja ha hablado sobre el interés del Valencia antes de enfrentarse esta tarde contra el conjunto valencianista. El equipo de Baraja se encuentra en una pugna junto a Osasuna y Mallorca por hacerse con los servicios del jugador.

"No sé donde podría estar mi futuro" decía Rioja en declaraciones para 'El Chiringuito de Jugones'. La situación del fichaje es complicada debido a que el Valencia aún no se ha puesto en marcha para intentar fichar al jugador. "No hay negociaciones. Aunque sea difícil de explicar, con nosotros no se ha puesto en contacto nadie", afirmaba Sergio Fernández, director deportivo del Alavés.

Las bandas del Valencia, posición a reforzar

Una de las posiciones en las que el equipo valencianista va más corto de efectivos es sin duda la de extremo. El Valencia a día de hoy cuenta en sus filas con Fran Pérez, Sergi Canós, Hugo González, Samu Castillejo -a la espera que se resuelva su situación-, y Diego López. El asturiano es el único extremo zurdo que dispone el Valencia en plantilla y, además, se encuentra concentrado para disputar los Juegos Olímpicos de París las próximas semanas, por lo que Baraja no podrá contar con él hasta que acabe la andadura de la selección española. En la encuesta realizada por SUPER, la afición valencianista también considera que la posición de extremo es la que debe reforzar el club con más urgencia.