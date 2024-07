Rubén Baraja pide a gritos más experiencia para el centro de la zaga del Valencia CF

El Valencia CF afronta la pretemporada con claros signos de falta de hombres en la defensa, y en la mayoría de posiciones, para qué engañarnos. Los Juegos Olímpicos serán testigos de la injusticia cometida sobre Christian Mosquera, pero por lo menos pudo viajar para hacer funciones de reserva, ni siquiera de suplente. En otro frente abierto, el del europeo sub-19, Yarek Gasirowski fue convocado por su buen hacer en los pocos partidos que lleva de momento en primera división, y César Tárrega vuelve tras una gran temporada en Valladolid en calidad de cedido, curtiéndose y reclamando una titularidad que llegará. En cuanto al resto, Cenk Ökzacar está en la ciudad deportiva de Paterna preparándose con el resto del equipo y Diakhaby sigue recuperándose de su lesión de rodilla.

El ‘quid’ de la cuestión no está solamente en qué refuerzos traerá la dirección deportiva para la defensa, sino en cuál es la experiencia que tienen los aparentes centrales titulares del equipo. Ahora mismo, viendo las plantillas actuales y sin anticipar traspasos probables, el Valencia CF ocupa la 4ª posición de la tabla de La Liga de defensas centrales con menos partidos en primera división incluyendo las cinco grandes ligas: Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1. Sumando los partidos de liga de Mosquera, Yarek, César Tárrega, Diakhaby y Cenk el club de Mestalla suma solamente 275 partidos. Mosquera ha jugado 45 partidos, todos con el Valencia; Yarek jugó 14 partidos, su totalidad con el escudo del murciélago; César Tárrega solo ha disputado 7 minutos reparidos en dos encuentros con el Valencia; Cenk 40 partidos sin contar los que jugó en Turquía; y Diakhaby 141 con el Valencia y 34 con el Olympique de Lyon. Sabiendo que el central guineano no tiene una fecha de retorno, habría que restarle hasta 175 partidos de experiencia a la zaga del Valencia CF entre La Liga y Ligue 1, siendo realistas.

Traduciendo las cifras totales a las reales, para afrontar la temporada 24/25 el Valencia encara una defensa central que entre todos solo han jugado 100 partidos en primera división. La falta de veteranía, partidos y minutos en la máxima categoría es notable. Sin embargo, lo cierto es que para la poca edad de los canteranos Mosquera, Yarek y Tárrega, han mostrado un gran nivel, poderío y madurez en todos los partidos que participaron en Valencia y Valladolid. Lo importante de la situación no es que los centrales del Valencia sean inseguros o poco contundentes, todo lo contrario. Lo que se cuestiona en la ciudad del Turia es la falta de, por lo menos, un defensa central veterano con una gran cantidad de partidos en la élite del fútbol para que actúe como un faro que guíe a los jóvenes. Comparado con las entidades que se supone que deberían ser los rivales directos del Valencia, la pasada temporada lo demuestra, la diferencia de partidos en primera es abismal. El Villarreal tiene centrales que suman 1.104 partidos en primera. El dato camuflado es que tienen más centrales que el Valencia y que cuentan con Raúl Albiol con 556 encuentros. Un solo jugador tiene más partidos que 14 equipos de primera división aunque su continuidad en el once titular puede ser una incógnita. El Betis aúna más de 700 partidos con tan solo tres centrales en su plantilla: Llorente, Pezzella y Bartra. Ahora bien, la realidad muestra que viendo las respectivas plantillas el Valencia tendrá a Osasuna, Getafe o Celta como futuros rivales por ver quién queda por encima del otro; competición europea quedaría descartada a bote pronto.

Mosquera. / SD

Comparaciones con rivales directos

La realidad es que da igual con quién se compare el Valencia, siempre saldrá perdiendo en número de partidos en primera división de los centrales de cada equipo. El Osasuna cuenta con 405 partidos, el Getafe con 529 y el Celta con 363. No hay por dónde coger la situación de la defensa del Valencia. La tristeza del momento nos lleva a que equipos como Real Valladolid, Las Palmas y Leganés son los únicos clubes que no mejoran la cifra del equipo ‘che’, contando con Diakhaby, claro. Si no contáramos con el guineano, el club pucelano tendría más experiencia en la zaga, es decir, que hasta un recién ascendido. Eso sí, con 43 años en la máxima categoría, tiene más números en la defensa que un equipo que lleva más de 91 años en primera.

Lo peor de todo es la sensación de que nadie tiene culpa de nada en Mestalla y la veteranía que tanto reclama a gritos Baraja no ha llegado. La situación ya es repetitiva desde la operación salida que hubo en el mercado de verano de la temporada 20/21. Jugadores valiosos que salen por precios muy bajos, como si estuvieran en oferta del 30 por cien, incluso gratis a lo Dani Parejo, y jugadores que están predispuestos a firmar por el Valencia, lo tienen todo apalabrado pero finalmente nada se cierra porque Lim bloquea la operación.

La constante ‘hay que fichar’ es la de los últimos años porque cada entrenador que ha firmado se ha encontrado con una plantilla limitada. La posición de central está con falta de operativos, y esa es la que más esfuerzos necesita para ser cubierta. Que lleguen jugadores para cualquier posición es más que bienvenido para Rubén Baraja, que pide a gritos experiencia y ya no solo en la zona central, sino en general en todo el equipo. Los extremos son otra posición que cubrir, y si Luis Rioja no ficha por el Valencia habrá que mirar, de nuevo, hacia la cantera o luchar por una cesión que incluya una opción de compra, aunque luego sea difícil ejercerla, como Yaremchuk.

En cualquier caso, el Valencia todavía tiene más de un mes por delante para tratar de mejorar en todas las posiciones y atacar operaciones que todavía no ha podido cerrar. Cabe recordar que la operación salida es otra de las situaciones que tiene en vilo al aficionado valencianista, que no sabe si finalmente será Javi Guerra el elegido, será Mamardashvili o aparecerá algún club dispuesto a ir con todo a por Mosquera o Pepelu. En cualquier caso, sí o sí, Corona y compañía están obligados a mejorar la plantilla antes del final de agosto.