El mercado de nunca acabar con Meriton Holdings

El Valencia mira de fondo al mes de agosto. En concreto a ese día 17 en el que arrancará la temporada contra el FC Barcelona de Hansi Flick. Y de momento la plantilla no ha cambiado en exceso. Salieron Peter Federico, Cristian Rivero, Amallah y Yaremchuk, llegaron Rafa Mir y Dimitrievski, y algunas caras como la de Samu Castillejo todavía están con ese trabajo de mercado para encontrarle salida. La realidad es evidente. No hay dinero y de momento, a la espera de una oferta gorda por alguno de los jugadores con más caché, si no hay ventas, no habrá más de una llegada. En concreto, Rioja era el primero de la lista y la operación con el jugador y el agente estaba acordada. Pero al Valencia le falta lo más importante: llamar al Alavés.

El caso Rioja es uno de los tantos y tantos casos que se van alargando en el mercado y que ha tenido otros ejemplos en otras temporadas. Canós sin ir más lejos fue otro caso similar, que finalmente sí se cerró a pesar de que la cantidad era baja. Con Yaremchuk su llegada sobre la bocina también evidenció que las prisas no van con la dirección deportiva valencianista. Y ahora, aunque el extremo encaja en los parámetros sin la necesidad de que Castillejo salga de la entidad, el cuadro de Mestalla sigue sin cerrar una operación que estaba muy bien encaminada. El gran problema son los recursos, perfiles y roles que tiene Baraja. Son muchas las posiciones que necesita reforzar el Pipo y las salidas serán clave para dibujar todas ellas.

La defensa

Con la portería definida salga o no salga Mamardashvili tras la llegada de Dimitrievski (uno u otro será el titular aunque los dos podrían no quedarse), el Valencia mira hacia la zona central como uno de sus puntos clave. En los laterales, aunque por Thierry se escuchan ofertas, de momento Foulquier y él ocupan esa zona derecha. En la izquierda Jesús arrancará el curso como titular y Gayà se espera que vuelva para inicios de octubre. Con el centro de la defensa hay seguridad total en el nivel de Mosquera, Yarek y Tárrega pero se ve con buenos ojos la salida de Cenk si alguien pone una suma interesante sobre la mesa. En caso de tener que atacar esa posición se prioriza un jugador veterano y con liderazgo.

Cenk, intentando rematar ante el Betis / EFE

Centro del campo

La gran duda hasta el momento es saber hasta qué punto el Valencia CF quiere reforzar la plantilla. Con Peter Lim y Meriton lo normal es que no llegue nadie en esa zona, pero el curso pasado quedó evidenciado que Pepelu necesita en ocasiones un recambio y que esa posición es clave para Baraja. Por su parte, Guerra tiene ofertas y podría abandonar la entidad dejando la medular con Guillamón, Pepelu y Almeida como únicos futbolistas para jugar por dentro, más allá de las incorporaciones del filial.

Extremos

Otorbi fue uno de los mejores en el choque contra el Alavés y demostró que la confianza que ha depositado siempre Baraja en él tiene todo el sentido del mundo. Por otra parte, Hamza es uno de los futbolistas que ha llegado a reforzar el filial pero ya demostró en el Orihuela que tiene potencial a pesar de ser una cesión de un equipo de categoría superior. Mientras, Canós todavía espera marcar su primer gol, Fran Pérez aún no ha debutado por molestias y Diego López está en los juegos. Martín Tejón sí que dejó buenos detalles pero es un jugador que se siente cómodo jugando más por dentro que pegado a la banda. En definitiva, Rioja hace mucha falta.