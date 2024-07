Yarek y Raúl Giménez, tras la estela de Guillamón y Ferran Torres

La selección española sub-19 de los valencianistas Yarek Gasirowski y Raúl Jiménez consiguieron el jueves clasificarse para la final del europeo que se está disputando en Irlanda del Norte. Después de noventa minutos agónicos, la Rojita se impuso cero a uno a Italia con un gol en la prórroga de Pol Fortuny (Real Madrid). La última final disputada por España en el europeo sub-19 fue en 2019 y precisamente fue conquistada gracias a otra dupla valenciana: Ferran Torres y Hugo Guillamón. Yarek y Raúl sueñan con seguir la estela de sus compatriotas y volver a traer las medallas a València.

Los dos jugadores del Valencia Club de Fútbol están realizando un torneo de ensueño, siendo titulares y son dos de los grandes culpables de que España esté en la gran final. Ambos han participado en todos los minutos posibles del campeonato, siendo las dos piezas fundamentales en el esquema de José Lana. Yarek, el capitán general de la defensa, mostrándose impoluto en todos los partidos. Y, Raúl siempre se ha mantenido serio y seguro debajo de los tres palos.

Por un lado, Yarek ha acrecentado sus registros goleadores con la selección, marcando gol ante Turquía. Con 6 goles es el jugador que más tantos tiene en sus participaciones con la sub-19 y el que más partidos acumula (27). Por otra parte, Jiménez llegó al campeonato siendo la primera participación con la sub-19, pero cuenta con un gran bagaje en España.

Raúl Jiménez y Yarek con la selección en los Juegos Olímpicos / RFEF

En las semifinales, el central saco del partido al delantero de Italia Camarda y acabó siendo quien tiró del equipo en los minutos decisivos del partido. Gracias a las paradas de Raúl, la selección se mantuvo viva en los primeros noventa minutos.

La final de torneo, donde ambos jugadores parten como favoritos para ser titulares, tendrá lugar el próximo domingo 28 de julio a las 20:00 en el Windsor Park de Belfast contra Francia, rival que conocen perfectamente, ya que se tuvieron que enfrentar en la fase de grupos. Un partido que acabó con empate a dos. Un resultado que hizo que España pasará segunda de grupo. El central de Polinya del Xúquer y el portero de Catral intentarán repetir la hazaña lograda hace cinco años por Hugo Guillamón y Ferran Torres en 2019.

Europeo 2019

El Campeonato de Europa sub-19 de la UEFA de 2019 fue la XVIII edición, organizado por la UEFA. La fase final se disputó en Armenia, entre el 14 y 27 de julio. El torneo contó con la participación de ocho países, incluida Armenia, que fueron definidos mediante una clasificación previa, que se disputó entre los meses de octubre de 2018 y marzo de 2019.

La participación de España fue prácticamente impoluta, llevándose el trofeo contra Portugal. Una selección con grandes nombres: Eric García, Bryan Gil, Abel Ruiz, Arnau Tenas, entre otros, muchos de ellos se encuentran actualmente disputando los Juegos Olímpicos de París 2024. Además, la Roja contaba con la presencia de dos jugadores valencianos, Hugo Guillamón y Ferran Torres, dos piezas fundamentales para el esquema de Santi Denia, actual entrenador de los JJ. OO.

La Rojita no tuvo la mejores de las suertes en el sorteo de la fase de grupos, ya que fue emparejada con Armenia, Portugal e Italia, dos de las grandes favoritas. España fue la encargada de abrir el torneo. Un partido que acabo por goleada, uno a cuatro, y los pupilos de Denia demostraron un magnífico nivel en el terreno de juego. El combinado no corrió con la misma suerte frente a Portugal, ya que finalizó uno a uno. Finalmente, España volvió a la seda de la victoria frente a Italia (2-1), pero el resultado no fue suficiente y acabó pasando como segunda de grupo, igual que en 2024.

Tanto Guillamón como Ferran Torres fueron piezas importantes durante toda la fase de grupos, ambos jugaron todos los minutos disponibles. El central formó defensa junto a Eric García y concedieron únicamente tres goles. El extremo también tuvo un gran papel en los primeros encuentros, demostrando su gran velocidad y capacidad técnica con el balón en los pies.

Las semifinales fueron agónicas para España. Después de 120 minutos sin ningún gol, el combinado español y Francia se verían las caras en la tanda de penaltis. Un momento de máxima tensión, pero, Ferran Torres fue el encargado de confirmar el pase a la final marcando el último penalti de la noche. Una tanda que se complicó después del fallo de Guillamón, un error que quedara olvidado en el ostracismo.

En la gran final, España tuvo que volver a verse las caras con Portugal. Un encuentro que quedara siempre en el recuerdo de todos los valencianistas, ya que gracias al doblete de Ferran Torres, la Roja volvía a proclamarse campeona de Europa sub-19 cuatro años más tarde. Además, gracias a esos dos goles, el de Foios se convirtió en el máximo goleador de aquel europeo con siete goles.