El fichaje de Dani Gómez está sobre la mesa del Valencia CF

El Valencia CF está rastreando el mercado de bajo coste ante la economía de guerra de Meriton y está tratando de darle a Baraja herramientas para tener algo de fondo de armario, aunque por el momento apenas han llegado Dimitrievski, que si se queda Mamardashvili parte como suplente y Rafa Mir, quien aterriza por la salida de Yaremchuk que acabó cesión. Ahora el objetivo está también enfocado en la delantera. Dani Gómez, del Levante UD, es el elegido y permitiría una cesión de Alberto Marí, que lo que necesita es acumular minutos.

El actual futbolista del Levante está en un momento decisivo de su carrera. La realidad es que las expectativas que había en él cuando salió de la cantera del Madrid y pisaba posteriormente la Sub-21 no se han cumplido. En el Ciutat de València nunca se ha ganado el puesto de titular y su rendimiento, así como algún gesto innecesario con la grada, ha estado lejos del nivel que requería la camiseta Granota. Más aún con el objetivo del ascenso. Ahora sin embargo un viejo conocido ha apuntado su nombre y ese es Rubén Baraja. El técnico valencianista no ve con malos ojos su fichaje y podría ser el próximo en llegar.

El Valencia, en cualquier caso, ya ha visto cómo operaciones que tenía encarriladas no se cierran, como es el caso de Rioja. De hecho, el principal problema, más allá de la operación Dani Gómez, que puede ser necesaria porque si sale Alberto Marí hace falta un tercer delantero, es que en Mestalla todavía se necesitan extremos, un central veterano y un medio. Incluso dos si sale Javi Guerra rumbo al Girona o la Real Sociedad, que se han interesado por los servicios del centrocampista de Gilet.

La negociación con Dani Gómez no sería complicada, ya que tampoco es un fijo en el conjunto granota ni ha destacado por tener grandes cifras de goles. En primera, sin ir más lejos, no ha tenido la oportunidad de mostrar una gran versión ni con el Levante, ni con el Espanyol. En LaLiga debutó con el cuadro del Ciutat de València y en su primera temporada, después de 34 partidos, fue capaz de marcar 2 goles y dar 2 asistencias. Después llegaría el turno de la 21/22 donde acabó con 4 tantos y 3 asistencias.

Dani Gómez pelea por un balón frente al Amorebieta / Edu Ripoll

A pesar de sus cifras bajas, el Espanyol fue a por él para la 22/23, donde solo disputó 8 encuentros, sin ninguna titularidad y con menos de 90 minutos en la suma total de los partidos. Sin embargo, antes de todo eso, de las experiencias en Levante y Espanyol, la del Tenerife fue clave para entender su posible llegada al Valencia. Allí coincidió con Rubén Baraja. Marcó un total de 9 tantos y dejó claro que era un delantero a tener en cuenta, pero hasta la fecha no ha vuelto a parecer aquel jugador.

Negociación

Por el momento, Levante y Valencia están tratando de llegar a un acuerdo y así como el cuadro del Ciutat de València considera que lo mejor para todas las partes por una cuestión de planificación es cerrar todo cuanto antes (para bien o para mal), desde el Valencia trabajan con su tradicional calma, lo que ya ha hecho peligrar otras operaciones. El atacante tiene contrato hasta 2026 y es que cabe recordar que cuando se marchó rumbo al Espanyol para volver a jugar en Primera amplió contrato un curso más.

La operación la están llevando los propios clubes, sin que Dani Gómez o su agencia medien, ya que el futbolista no quiere presionar ni mucho menos para ‘ayudar’ al Levante en la medida en la que sea posible. Todo eso a pesar de que la oferta, lógicamente, de jugar en Primera de nuevo es ilusionante. En la jornada de ayer, en la tradicional visita a la Basílica de la Virgen de los Desamparados, el futbolista no quiso entrar en muchas declaraciones pero explicó que próximamente si es necesario que hable lo hará, pero que no era el momento. En definitiva, la operación está sobre la mesa, pero hay que ver todavía cuál será la fórmula.