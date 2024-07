Giorgi vuelve como el gran protagonista del mercado

Desde el comienzo del mercado de verano el Valencia CF sabía que Giorgi Mamardasvili iba a ser un jugador muy codiciado en toda Europa y que su venta sería muy probable. Desde el momento que el georgiano se mostró al mundo, en Valencia comenzaron a llover rumores y posibles acercamientos de diversos clubes de la Premier League, sobre todo, y en general de las cinco grandes ligas. La gran cantidad de goles que evitó Mamardashvili durante la temporada 23/24 y pasadas le ha llevado a ser uno de los mejores porteros de la liga, siendo el sexto jugador de la lista del premio Zamora con 36 partidos jugados y tansolo 41 goles recibidos, lo que suma un coeficiente de 1,14 goles por partido. En aquella final de la Copa de S.M. el Rey contra el Real Betis en 2021 fue muy cuestionado por su poco acierto en los penaltis, y con tiempo y entrenamiento en la actualidad ya ha dado un salto adelante en ese aspecto.

La histórica clasificación de Georgia a su primera Eurocopa fue otro motivo por el que seguir a Giorgi, pues, aunque no fuera candidata a ganar el torneo consiguieron pasar a los octavos de final. Ahí Mamardashvili volvió a enseñarse al mundo entero, y por si quedaban dudas, demostró el tipo de portero que es. Ahora es el portero más valorado del mundo, lo que ayuda al Valencia CF a realizar negociaciones a gran escala y con entidades que luchan o se clasifican año a año a la Champions League. En su paso por el reconocimiento médico tras su paso por la Eurocopa y unas merecidas vacaciones el georgiano dejó claro que su intención es continuar en el Valencia, y su deseo más profundo es triunfar en el club que le dio la oportunidad de ser el guardameta que es.

Mamardashvili con Georgia en el partido frente a España / EFE

Como valencianista su objetivo siempre ha sido ganar títulos, y tras la final de Copa de 2021 en el Estadio de la Cartuja el Valencia CF no ha tenido la oportunidad de llegar a otra final. Ha habido interés de Inglaterra en los últimos meses, concretamente del Newcastle, también de Alemania, siendo el Bayern de Munich el equipo interesado en él ante una posible salida de Manuel Neuer, que tiene ofertas de EEUU. En general, el entorno del portero valencianista ha estado inundado de intereses, incluidas las millonarias intenciones de Arabia Saudí que rechazó al mínimo acercamiento que hubo.

La realidad es que el Valencia tenía en su lista de salidas a Mamardashvili siempre y cuando se llegara a ofrecer una gran cantidad de dinero coherente por el jugador de 23 años que termina contrato en 2027, pero parece que la posible venta que hará el club ‘blanquinegre’ será otra muy distinta si nadie sube de los 40 millones que pide el VCF. Sin embargo, Mamardashvili no estará exento de nuevos clubes con ofertas contundentes encima de la mesa, aunque su mayor pretensión es, que si finalmente sale del Valencia CF, lo hará rumbo a un club con un buen proyecto de futuro, pero sobre todo que sea titular y un fijo cada año en la Champions League, es decir, que luche constantemente por ser campeón, ya sea de su liga particular, de la copa de su país, de Champions, etc.

Mamardashvili se somete a la revisión médica para unirse a la pretemporada. / Valencia CF

Lo primero que está en la mente de Mamardashvili es el escudo del Valencia, y que de hecho ya se ha unido junto al resto de la plantilla en la pretemporada en la ciudad deportiva de Paterna. Lo más importante para él es empezar la temporada en Valencia, pero no se descarta ninguna posibilidad; ni la de irse ni la de quedarse. Hasta el último minuto de mercado de verano el portero de 1,97 metros podría marcharse a cualquier club que cumpla con las exigencias de Giorgi, y sobre todo del Valencia. Si finalmente no sale del Valencia, el que gana enteros en la operación salida es Guerra.

