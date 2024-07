La RFEF contesta a la carta de València tras dejarla fuera del Mundial

Ya hay respuesta de la Real Federación Española de Fútbol y València sigue estando fuera del Mundial de 2030. La RFEF ha respondido este lunes por email a la candidatura de València y en su escrito le dejan claro que el próximo 31 de julio solo presentará a la FIFA las 11 sedes ya anunciadas. En las próximas horas habrá comunicado conjunto de España, Marruecos y Portugal presentando el bid book en el que no estará València. A partir de ahí, FIFA decide.

¿El motivo? La RFEF asegura que su decisión es fruto de que se presentó la documentación fuera de plazo. En un escrito sin firma, la Federación indica que Valencia no fue “objeto de valoración” porque el 27 de junio ya se le informó que el Valencia CF no había cumplido con la presentación de documentos, enfatizando y acusando al club de Mestalla de que vinculaba su aceptación del ‘Stadium Agreement’ a unas fichas urbanísticas que eran ajenas al torneo que organiza la FIFA. Todo sea dicho, el Valencia CF, finalmente, sí aceptó las condiciones de la FIFA (el 28 de junio) y la semana pasada firmó y entregó el ‘Stadium Agreement’, un documento que según fuentes de instituciones valencianas hay propietarios de estadios elegidos por la RFEF que no lo han rubricado todavía.

Reunión de Carlos Mazón, Luis Cervera, María José Catalá y Rocío Gil. / Montesinos

Falta la FIFA

La candidatura de València nunca ha dado por válido, y sigue sin darlo, el argumento de que estaba fuera de plazo. Se considera que el proceso ha sufrido múltiples variaciones y como explicó la propia alcaldesa María José Catalá, no se entiende que si estaban fuera de plazo, continuarán intercambiando documentación e información (siete emails y una reunión online) entre el 27 de junio y 16 de julio. En este sentido, la RFEF, en su escrito, se justifica apuntando que después de la fecha del 27 de junio intentó “sin éxito” convencer a Marruecos y Portugal de ampliar de 11 a 13, de ahí que siguiera recabando información de Valencia y Vigo por si hubiera sido posible hacer cambiar de opinión a sus compañeros de candidatura.