Derbi de pretemporada con poco de amistoso

Los Derbis siempre son más que un partido. Pese a ser un simple encuentro de pretemporada en el que ambos equipos querrán trabajar lo entrenado hasta el momento con el inicio de liga en el punto de mira, lo cierto es que los aficionados valencianistas y levantinistas querrán que en torno a las nueve de la noche su equipo se haya impuesto al rival de la ciudad.

A partir de las 19 horas el Antonio Puchades acogerá el Derbi con un ambiente inmejorable al haberse vendido todas las entradas disponibles para el encuentro. Los aficionados valencianistas agotaron las existencias en menos de media hora y acompañaran al equipo de Baraja en busca del primer triunfo.

A pesar de primar las sensaciones sobre los resultados en pretemporada, en el caso de Valencia y Levante no hay mucha diferencia. Los de Rubén Baraja no han sido capaces de ganar ninguno de sus tres partidos de pretemporada hasta el momento, empatando a cero frente al Castellón y perdiendo frente al Deportivo Alavés (0-1) y ante el PSV (2-1). Lo trasmitido por el equipo no ha servido para calmar las aguas alteradas tras los malos resultados. Sin apenas generar peligro en ataque y mostrando inseguirdad en defensa, no es poco el trabajo que tiene por delante Rubén Baraja que,con las únicas incorporaciones de Dimitrievski y Rafa Mir, necesita refuerzos en su plantilla como el comer.

Hugo Duro pugna por un balón durante el amistoso entre el PSV Eindhoven y el Valencia / Valencia CF

Por parte del Levante, su pretemporada está siendo radicalmente opuesta a la del Valencia. Sus victorias frente a Castellón (1-0) y Qatar SC (4-0), sumado al empate frente a un rival de categoría superior como es el Deportivo Alavés (1-1) son los primeros resultados del 'Método Calero' que ilusionan a la afición granota. El técnico ha impuesto su estilo, y su trabajo en la Ciudad Deportiva de Buñol se está viendo reflejado en el césped.

Los precedentes son ligeramente favorables al conjunto de Mestalla. La última campaña que ambos clubes coincidieron en Primera División el Valencia remontó su encuentro en el Ciutat para acabar ganando por 3-4, mientras que en Mestalla el partido acabó con empate a uno en lo que es la última vez que ambos clubes se enfrentaron. La última victoria del Levante data de marzo del 2021, superando por la mínima al Valencia con un solitario gol de Roger Martí en el campo levantanista. Blanquinegros y granotas ya se midieron en pretemporda hace tres años, donde el gol de Alderete sirvió para que el Valencia se llevase el Derbi disputado también en el Antonio Puchades.

Levante UD contra el Alavés / Levante

Reencuentro con Pepelu

Son dos los nombres que destacan por encima del resto par a este encuentro. Pepelu y Dani Gómez serán los hombres a seguir en el Derbi, uno por su pasado granota y el otro por su posible futuro como valencianista. El centrocampista de Dénia se reencuentra con el Levante tras su salida la temporada pasada rumbo al Valencia. Tras renovar con la entidad levantinista con un contrato multianual, la perla de la cantera granota decía adiós al Ciutat de València para poner rumbo a Mestalla, en una salida dolida para la afición del Levante.

Sin ser la misma situación, Dani Gómez puede seguir los pasos de Pepelu. Las negociaciones entre clubes están abiertas y, pese no a ser el mismo drama, el atacante se enfrentará al que podría ser su próximo destino.