Pepelu busca pareja de baile

El centro del campo del Valencia Club de Fútbol tiene nombre y apellidos: José Luis García Vayá, más conocido futbolísticamente como ‘Pepelu’. El centrocampista fue la pasada temporada el capitán general, la extensión de Rubén Baraja dentro del campo. Sin embargo, el Pipo siempre ha tenido dudas de quién debería ser el acompañante del valenciano en el terreno de juego.

La temporada del de Denia fue para enmarcar, en 37 partidos de liga, consiguió ver portería en 7 ocasiones (todos de penalti) y repartir una asistencia, siendo así, el segundo máximo goleador del equipo del Turia solo por detrás de Hugo Duro (13 goles). La campaña fue tan buena que ha conseguido subir su valor en el mercado de 3 millones de euros hasta 22, septuplicando su valor, según la web Transfermarkt. Además, el entrenador ha decidido ascenderlo hasta la capitanía llevando solo una temporada en el club.

Pepelu portando por primera vez el brazalete de capitán / JM LÓPEZ

Javi Guerra

La primera opción para acompañar a Pepelu es Javi Guerra. El centrocampista comenzó la pasada campaña siendo una de las grandes revelaciones de toda la liga, sin embargo, poco a poco empezó a bajar su nivel y perdió su sitio en el once inicial de Baraja. Pasado el mes de febrero, el nacido en Gilet volvió a empezar a aparecer en la titularidad, pero jugando en el doble pivote, una posición en la que no acabó de convencer a Mestalla. Sus mejores sensaciones en el terreno de juego son con un esquema con tres jugadores en el centro del campo, estando él siempre más adelantando, no teniendo que empezar con la construcción de la jugada.

El problema real con Javi Guerra es que para Peter Lim puede ser uno de los jugadores con los que puede hacer una buena caja. El centrocampista tiene ofertas en España: Girona y Real Sociedad, siendo la que más fuerte está pujando. El Pipo podría empezar la temporada el próximo 16 de agosto sin Javi Guerra entre sus filas.

Javi Guerra frente al Alavés en el Puchades / JM LÓPEZ

La mayor incógnita en el Valencia. El centrocampista empezó la temporada pasada siendo suplente con pocos minutos de juego. Sin embargo, con el paso de los meses se empezó a ganar la confianza del cuerpo técnico y acabó acompañando en muchos momentos a Pepelu en el doble pivote. Finalmente, Guillamón jugó 30 partidos entre todas las competiciones con un solo gol, pero que tanto. El nacido en San Sebastián marcó uno de los mejores goles de la temporada frente al FC Barcelona para lograr un valioso empate en Mestalla.

Sobre el papel, Hugo es la gran opción para acompañar al de Denia, puesto que es un jugador con una buena salida de balón y tiene más capacidades defensivas que Pepelu, una característica que puede hacer que Baraja se acabe declinando por el "tiburón".

Hugo Guillamón celebrando tu golazo ante el Barça / JM López

André Almedia tuvo una campaña muy complicada, marcada por una lesión de espalda que lo tuvo apartado prácticamente hasta las últimas jornadas del calendario, sin embargo, su vuelta a los terrenos de juego supuso un alivio para el Valencia. Dos partidos, en tan solo un poco más de cien minutos, el portugués le dio seis puntos directos merced de dos goles con 100 por cien de efectividad. Dos disparos contra el Granada y Osasuna con un acierto de ariete total.

La posición de Almeida con Baraja siempre ha sido por delante del doble pivote e incluso pegado a banda y como segundo delantero. André no es el perfil de jugador para manejar la construcción de la jugada, es un centrocampista que necesita llegar al área rival.

Almeida y Diego López, celebrando un gol con el Valencia / SD

Otras opciones

Durante toda la temporada, Baraja opto por más nombres para hacer pareja con Pepelu. Diakhaby en las primeras jornadas apareció en el centro del campo para la sorpresa de todo el mundo, sin embargo, tuvo un papel más que bueno sobre todo contra el Sevilla. Por desgracia, Moucktar estará de baja prácticamente toda la temporada debido a una lesión de rodilla, con afectación de la rótula, tras caerle encima Aurélien Tchouaméni durante el partido ante el Real Madrid.

La idea inicial de Rubén es sí el margen salarial lo permite es salir al mercado de fichajes en busca de un jugador para acompañar al de Denia.