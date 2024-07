Salva Gomar: "Vamos a hacer todo lo posible para que Valencia sea sede en el 2030"

En las últimas horas se envió el libro de candidaturas (bid book) definitivo con las 20 sedes de Marruecos, Portugal y España a la FIFA. Como ya es oficial, Valencia se ha quedado fuera del mismo pero desde las autoridades se mantiene la calma a la espera de posibles cambios en el futuro, ya sea próximo o dentro de unos años. En ese libro finalmente no se ha incluido un anexo, a pesar de las peticiones del CSD y de las autoridades de Valencia (incluyendo Ayuntamiento y FFCV), que pedían que se añadiera un apartado con sedes reservas o alternativas que se puedan incluir en un futuro. El argumento es que en ese bid book solo se deben enviar las sedes oficiales, aunque luego se pueda sufrir algún cambio si se cae alguna convocatoria o se llega a algún acuerdo que meta a Valencia o Vigo, las dos mejor situadas.

Este mismo martes, Salvador Gomar, presidente de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana, habló sobre la posible candidatura de València. «Valencia tiene todos los documentos firmados a fecha de hoy, va a seguir luchando por ser sede, no sé si sustituyendo o añadiendo alguna sede más que pueda necesitar la FIFA. Desde la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, la Generalitat, el ayuntamiento de Valencia y por supuesto el Valencia Club de Fútbol que es el propietario del estadio; vamos a hacer todo lo posible para que Valencia en el año 2030 sea sede del mundial, como creo que se merece», indicó», señaló. «Tengo que agradecer el trabajo de la comisión ejecutiva. Hemos enviado un burofax pidiendo explicaciones, nos han contestado a esas explicaciones y vamos a solicitar también la visita para que nos enseñen la documentación. Nadie duda del trabajo bien hecho porque yo he estado presente. Las circunstancias han sido las circunstancias, se ha resuelto a última hora todo, esperemos. Insisto, vamos a solicitar otra vez y vamos a insistir en que Valencia debe ser incluida sino bien ahora que no puede ser, más adelante en la forma que sea. Vamos a seguir solicitándolo hasta que sea incluida», añadió.

Esas palabras han llegado en la Asamblea General Ordinaria de la Real Federación Española de Fútbol, en la que se ha tratado el tema del Nou Mestalla y en la que se ha explicado que no se dio más tiempo a Valencia, así como a Vigo, ya que las otras candidaturas estaban presionando. Por otra parte, la realidad es que en la propia asamblea se pusieron ejemplos como el de la candidatura de EEUU, México y Canadá. Y cabe recordar que ahora se divisan varios escenarios. Valencia podría entrar si se cae una sede y FIFA decide que Valencia es la más óptima. O incluso añadiendo después candidaturas si el máximo organismo del fútbol mundial lo considera. Además de tener, ahora sí, los documentos en forma y fondo, el tema geográfico sería otro de los motivos y es que potenciar el arco mediterráneo sería otra de las vías que permitiría ganar enteros al Nou Mestalla de cara a 2030.