Tres centrales valencianos como en los noventa

El debut contra el Barcelona en LaLiga del 17 de agosto se echa encima y son muchas las posiciones que no están definidas todavía. Rubén Baraja tiene problemas en el centro del campo y sobre todo en las bandas. Algo que se ha convertido en tradición durante las últimas temporadas. Otra de las demarcaciones que no están cerradas es el centro de la defensa. El Pipo cuenta con Cristhian Mosquera, Yarek Gasiorowski y César Tárrega y su deseo es incorporar un cuarto central con experiencia, siempre y cuando el club encuentre salida a Cenk Özkacar. La intención del técnico es sustituir al turco por un central más curtido que compense la juventud de la plantilla en el centro de la defensa. El mercado tendrá la última palabra.

Lo que está claro, mientras el mercado no diga lo contrario, es que el Valencia arrancará la temporada 24/25 con tres centrales valencianos: Mosquera, Yarek y Tárrega. Una situación que no sucedía desde hace treinta años. Hay que remontarse a los noventa para encontrar plantillas del Valencia con tres centrales de la casa. La última vez que sucedió fue en la campaña 94/95 con Paco Camarasa, Fernando Giner y Javi Navarro. Algo que se repitió también en los años noventa con los también centrales ‘made in Paterna’ Voro González y Ricardo Arias. Desde entonces nunca coincidieron tres centrales valencianos en la primera plantilla. Raúl Albiol, David Navarro, Ángel Dealbert y el propio Hugo Guillamón fueron algunos de los defensas centrales valencianos que pasaron por el centro de la zaga blanquinegra.

Hugo Guillamón celebrando tu golazo ante el Barça en la 23-24 / JM López

El futuro de Cenk

El internacional turco vuelve a estar en el mercado. Su futuro está en el aire. El central ha perdido protagonismo en el equipo por culpa de su bajo rendimiento y por la irrupción de esta nueva generación de jóvenes centrales de la Academia. Cenk ya tuvo un pie y medio fuera del Valencia en el mercado de invierno, aunque la salida de Gabriel Paulista al Atlético de Madrid y la lesión de gravedad de Mouctar Diakhaby obligó al club a cambiar los planes. El objetivo del club es hacer caja con el turco mediante un traspaso este verano. El jugador tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028 y el Pipo no ve con malos ojos su salida siempre y cuando el club fiche a un central curtido que supla la juventud del tridente valenciano. Cenk está dispuesto a salir este verano, pero siempre que llegue una oferta que le seduzca deportivamente. Algo que no ha pasado.

Cenk junto a Hugo Duro durante un amistoso de pretemporada / JM LÓPEZ

Tárrega vuelve fuerte. César ha vuelto al primer equipo con fuerza después de su cesión en el Valladolid y está rindiendo a un nivel alto en sus primeros amistosos de la pretemporada. El canterano es ambicioso, cree en su potencial y está convencido de que puede ser titular en este equipo.

Mosquera y Yarek

Cristhian fue el primer central para Baraja la temporada pasada. El hispano-colombiano se incorporará al grupo cuando finalice su aventura olímpica con la selección. A pesar de viajar a París con la condición de reserva, ayer jugó sus pi meros minutos como titular. A pesar de la derrota contra Egipto fue el mejor de la línea defensiva. Aunque la Roja llegue a la final de los JJOO (9 de agosto), Mosquera llegaría a tiempo para jugar contra el Barça (17 de agosto). Antes se incorporará Yarek. El de Polinyà del Xúquer, campeón del Europeo sub-19, disfrutará de unos días de descanso antes de unirse al grupo. «Muchos años de esfuerzo para conseguir uno de mis sueños como ganar un título con la selección después de varias caídas», escribió ayer en sus redes sociales.

La Sub-19 fue homenajeada en la ciudad del fútbol de Las Rozas / RFEF

